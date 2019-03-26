ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банкГазета.Ru вчера в 09:34

с чего всё началось

Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года. Однако "Банк 131" теперь сможет осуществлять операции со средствами и драгоценными металлами. Ранее сообщалось, что россияне стали на треть больше платить по карте в 2018 году.

ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк

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