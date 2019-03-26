Экономика
ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банкГазета.Ru вчера в 09:34
Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года. Однако "Банк 131" теперь сможет осуществлять операции со средствами и драгоценными металлами. Ранее сообщалось, что россияне стали на треть больше платить по карте в 2018 году.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится в сообщении Банка России.РБКвчера в 07:28
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В Тюмени ЭК Восток не признает ошибки в начислении платежей
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