Финансы
ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставкуРБК 06:30
Экономический фактор был вторым по значимости после темпов инфляции при принятии решения снизить ставку, отметила Набиуллина. Прогноз роста ВВП на этот год регулятор снизил с 1, 2 – 1,7 до 1, 0 – 1,5%. Новое снижение возможно на одном из ближайших заседаний, отмечается в сообщении ЦБ.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
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