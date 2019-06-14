ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставкуРБК 06:30

Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.

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ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку

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