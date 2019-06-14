ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставкуРБК 06:30

Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.

Экономический фактор был вторым по значимости после темпов инфляции при принятии решения снизить ставку, отметила Набиуллина. Прогноз роста ВВП на этот год регулятор снизил с 1, 2 – 1,7 до 1, 0 – 1,5%. Новое снижение возможно на одном из ближайших заседаний, отмечается в сообщении ЦБ.

ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку

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