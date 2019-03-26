ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банкКоммерсантъ 26 марта в 08:02

с чего всё началось

Центробанк России принял решение о госрегистрации казанского «Банка 131». Кредитная организация получит базовую лицензию, сообщает пресс-служба регулятора. До этого ЦБ регистрировал банк в 2015 году (тогда лицензию получил московский ЦМРБанк).

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

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