Экономика

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банкКоммерсантъ 26 марта в 08:02

Центробанк России принял решение о госрегистрации казанского «Банка 131». Кредитная организация получит базовую лицензию, сообщает пресс-служба регулятора. До этого ЦБ регистрировал банк в 2015 году (тогда лицензию получил московский ЦМРБанк).
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Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится
 в сообщении Банка России.
РБК26 марта в 07:28

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РИА Новости26 марта в 05:44
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