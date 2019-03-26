Экономика
ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банкКоммерсантъ 08:02
Центробанк России принял решение о госрегистрации казанского «Банка 131». Кредитная организация получит базовую лицензию, сообщает пресс-служба регулятора. До этого ЦБ регистрировал банк в 2015 году (тогда лицензию получил московский ЦМРБанк).
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Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено в 08:11
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Общество
«Стариков жалко»: новосибирский застройщик строит у моря мини-город для пенсионеров
Новый посёлок получил окончание по аналогии с новосибирскими проектами застройщика и называется "КубаньSКУ".
Обновлено в 10:30
Наука
В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник
Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.
Обновлено в 18:11
Авто
Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей
На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
Обновлено в 05:09
Экономика
Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб
Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".
Обновлено в 12:01
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Транспорт
Количество рейсов из Охи в Южно-Сахалинск увеличится
С 1 апреля самолеты по направлению из Охи в Южно-Сахалинск начнут выполнять по 4 рейса. С 1 июня лайнеры будут летать ежедневно.
Обновлено в 20:36
Политика
Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit
В заявлении отмечается, что правительство намерено и дальше продвигать достигнутое соглашение по условиям выхода из ЕС в парламенте, чтобы обеспечить Brexit.
Обновлено в 19:53
Политика
В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Политика
В Кремле прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по Голанским высотам.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок
В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой
Певицу Юлию Началову заказывали на корпоративы только для того, чтобы полюбоваться ею, сообщил звездный промоутер Сергей Лавров.
Обновлено в 04:33
Космос
Хаббл запечатлел рождение гигантского шторма на Нептуне
Ученые окрестили бури «темные пятна» и «темные пятна 2» Всего пять лет спустя космический телескоп "Хаббл" сделал резкие снимки Нептуна, которые показали как Большое Темное пятно размером с Землю, так и меньшее темное пятно 2. Новое большое темное пятно появилось на Нептуне в 2018 году, почти идентичное по размеру и форме тому, которое Voyager 2 видел в 1989 году.
Обновлено в 06:55
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Политика
Евродепутат пристыдил ЕП за Крым
«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено в 20:34
Происшествия
В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порно с участием дочери должника
В Хабаровске арестован коллектор, которого обвиняют в публикации фото-коллажа интимного характера.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Глыба льда упала на женщину в центре Мурманска
По данным регионального управления СКР, женщина 1955 года рождения проходила вдоль дома N8 по Рыбному проезду, когда с крыши сошла ледяная глыба.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Наука
Румынские инженеры разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Усовершенствованный прототип «летающей тарелки» получит название ADIFO.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Политика
Мадуро анонсировал межправительственную встречу РФ и Венесуэлы
В апреле этого года пройдет межправительственная российско-венесуэльская встреча, заявил президент этой южноамериканской страны Николас Мадуро.
Обновлено в 17:47
Политика
Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои
В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Теннис
Изнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Американец Джон Изнер пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 14:12
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну
Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.
Обновлено в 19:25
Общество
Весы встретят вторую половинку, а Ракам отдохнуть в шумной компании
РАК Раки давно не отдыхали в шумной компании.
Обновлено в 13:00
Авто
Ford летом прекратит продажу легковых машин в России, СМИ
Обновлено в 04:49