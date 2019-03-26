ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банкКоммерсантъ 08:02

с чего всё началось

Центробанк России принял решение о госрегистрации казанского «Банка 131». Кредитная организация получит базовую лицензию, сообщает пресс-служба регулятора. До этого ЦБ регистрировал банк в 2015 году (тогда лицензию получил московский ЦМРБанк).

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Политика Митинг в Ингушетии объявили бессрочным Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.

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Экономика Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".

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Транспорт Количество рейсов из Охи в Южно-Сахалинск увеличится С 1 апреля самолеты по направлению из Охи в Южно-Сахалинск начнут выполнять по 4 рейса. С 1 июня лайнеры будут летать ежедневно.

Политика Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit В заявлении отмечается, что правительство намерено и дальше продвигать достигнутое соглашение по условиям выхода из ЕС в парламенте, чтобы обеспечить Brexit.

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