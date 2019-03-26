Экономика
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 годаВедомости 06:34
Банк получит лицензию после оплаты уставного капитала. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк. По данным «СПАРК-Интерфакса», уставный капитал банка составляет 340 млн руб.
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Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Состояние госпитализированного режиссера Данелии изменилось
24 февраля сообщалось, что Георгия Данелию госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «эмфизема легких».
Обновлено в 11:31
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Общество
Росстат назвал регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда
Самый высокий уровень напряженности на рынке труда, по данным за 2018 год, зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике и Тыве.
Обновлено в 07:58
Экономика
Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк
Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Авто
Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4
Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено в 08:12
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Культура
Рудольфа Фурманова исключили из Союза театральных деятелей
Правление петербургского Союза театральных деятелей исключило директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из организации.
Обновлено в 11:31
Кино
Зак Снайдер назвал своего любимого Человека-паука
На фанатском показе «Бэтмена против Супермена» режиссёр Зак Снайдер разоткровенничался и назвал свой любимый фильм о приключениях Человека-паука.
Обновлено в 11:30
Авто
Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод
Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.
Обновлено в 09:29
Экономика
Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей
Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.
Обновлено в 07:40
Общество
Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова
Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.
Обновлено в 05:02
Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 07:24
Технологии
McDonald’s заключил крупнейшую сделку за 20 лет
Обновлено в 10:04
Авто
В Lamborghini проводят проверку, связанную с российским брендом Aurus
В компании отметили, что проверка связана с наличием в ее линейке модели Urus, с названием которой сходно по звучанию название российского бренда.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Индонезия не отказывается от российских истребителей Су-35
Индонезия не отказывается от закупки российских многофункциональных истребителей Су-35, контракт остается в силе, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.
Обновлено в 05:32
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Стас Бондаренко стал отцом в третий раз
Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
Обновлено в 10:00
Общество
Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков
Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера просят отправить в колонию на 21 год
Сторона государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году заключения в колонии строгого режима.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
США спишут авианосец из экономии
Бюджетом ВМС США на 2020 год предусмотрено списание и последующая утилизация атомного авианосца USS Harry S. Truman.
Обновлено в 09:59
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Ювентус» рассказал о состоянии Роналду
Туринский «Ювентус» выступил с заявлением относительно серьезности травмы португальского нападающего Криштиану Роналду, полученной им в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сербии (1:1). — Проведенное обследование показало, что у Роналду есть небольшое повреждение мышц-сгибателей правого бедра.
Обновлено в 11:13
Религия
В РПЦ предрекли Россию без русских
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04