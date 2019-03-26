В России впервые за четыре года зарегистрируют новый банкДождь 26 марта в 06:58

с чего всё началось

Согласно информации на сайте регулятора, последний раз ЦБ регистрировал банк 28 апреля 2015 года. Тогда лицензию получил московский ЦМРБанк. С середины 2013 года, когда Банк России возглавила Эльвира Набиуллина, почти 400 банков в России лишились лицензий.

В России впервые за четыре года зарегистрируют новый банк

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