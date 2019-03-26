Экономика
В России впервые за четыре года зарегистрируют новый банкДождь 26 марта в 06:58
Согласно информации на сайте регулятора, последний раз ЦБ регистрировал банк 28 апреля 2015 года. Тогда лицензию получил московский ЦМРБанк. С середины 2013 года, когда Банк России возглавила Эльвира Набиуллина, почти 400 банков в России лишились лицензий.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится в сообщении Банка России.РБК26 марта в 07:28
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Политика
Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США провоцируют хаос в Венесуэле.
Обновлено в 06:22
Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посуду
Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Космос
METI: возможно, Земля является галактическим зоопарком
Сотрудники научно-исследовательской организации Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) предположили, что Земля – это галактический зоопарк.
Обновлено в 02:51
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Политика
Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ
Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Экономика
В России резко подскочили цены на авиабилеты
Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Теннис
Плишкова обыграла Вондроушову и вышла в полуфинал Miami Open
Обновлено в 00:48
Футбол
Люка Эрнандес подписал контракт с «Баварией»
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
Израильский удар по Алеппо попал на видео
В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Политика
Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Происшествия
«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке
Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Авто
Geely может спасти smart от смерти
Обновлено вчера в 05:07
Кино
Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel
Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:14
Политика
«Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных денег
Движение «Голос» проанализировало данные о расходах четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — с упором на то, как они распоряжаются бюджетным финансированием.
Обновлено в 01:17
Технологии
США заставили китайскую компанию продать приложение для гей-знакомств GRINDR
В 2016 году компания WIRED сообщила, что исследователи в области безопасности могут определить местонахождение пользователей Grindr и подобных приложений.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца
Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Aurus показал тизер гоночной машины
Бренд Aurus, под которым в продажу поступят серийные автомобили проекта "Кортеж", выложил в соцсетях тизер гоночной машины.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram
Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова
Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00