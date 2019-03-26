ЦБ впервые с 2015 года выдаст лицензию новому банкуПраво.ру 26 марта в 08:43

с чего всё началось

ЦБ выдаст казанскому ООО «Банк 131» базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денег физических лиц), а также с драгоценными металлами.

ЦБ впервые с 2015 года выдаст лицензию новому банку

Происшествия В здании правительства Хабаровского края проходят обыски Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.

Экономика Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсий Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации.

Футбол Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду горд Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника французской команды.

Гаджеты В США могут запретить Apple продажу iPhone Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка» Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.

Политика Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.

Футбол «Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).

Культура YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Политика Порошенко назвал условие переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.

Экономика «Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

Финансы Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале Первый квартал этого года оказался крайне удачным для Минфина – впервые за год ему удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке.

Происшествия При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.

Экономика «Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».

Культура Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Происшествия Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.

Политика Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.

Технологии «Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».

Общество «Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.

Транспорт В РФ меняются условия оборудования железнодорожных переездов камерами Изменения в законодательство гласят, что владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны оборудовать переезды, расположенные на путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.