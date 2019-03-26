Экономика

ЦБ впервые с 2015 года выдаст лицензию новому банкуПраво.ру 26 марта в 08:43

ЦБ выдаст казанскому ООО «Банк 131» базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денег физических лиц), а также с драгоценными металлами.
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Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится
 в сообщении Банка России.
РБК26 марта в 07:28

Подробнее о событии

26 марта. Главное за минуту: ЦБ зарегистрировал первый банк с 2015 года, средняя ставка по вкладам вернулась к росту

Банки.ру26 марта в 13:00

Итоги дня: ЦБ зарегистрировал банк Еремеева, следком просит отправить Бильгильдееву под домашний арест, Медведев анонсировал налоговый мораторий

БИЗНЕС Online26 марта в 13:00

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

РИА Новости26 марта в 05:44

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Газета.Ru26 марта в 10:49

ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию

РБК26 марта в 07:28

ЦБ выдаст базовую лицензию кредитной организации «Банк 131»

ТАСС26 марта в 06:15

В России впервые за четыре года откроется новый банк

Ведомости26 марта в 10:58
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Общество

Число приемных семей в Москве выросло более чем в семь раз

Обновлено в 01:18
Происшествия

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Экономика

Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсий

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации.
Обновлено вчера в 05:08
Футбол

Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду горд

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника французской команды.
Обновлено вчера в 10:23
Гаджеты

В США могут запретить Apple продажу iPhone

Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40
Политика

Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол

«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне

Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
Политика

Порошенко назвал условие переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Финансы

Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале

Первый квартал этого года оказался крайне удачным для Минфина – впервые за год ему удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных

В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США

Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком

Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 01:00
Политика

Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией

Обновлено вчера в 04:46
Культура

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено 24 марта в 22:36
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Общество

«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства

В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт

В РФ меняются условия оборудования железнодорожных переездов камерами

Изменения в законодательство гласят, что владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны оборудовать переезды, расположенные на путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.
Обновлено вчера в 17:27
Гаджеты

В WhatsApp появится новый «темный режим»

Разработчики WhatsApp тестируют «темный режим» для платформы Android. Данная версия будет отличаться от используемой на iOS.
Обновлено в 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
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