Экономика
ЦБ впервые с 2015 года выдаст лицензию новому банкуПраво.ру 26 марта в 08:43
ЦБ выдаст казанскому ООО «Банк 131» базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денег физических лиц), а также с драгоценными металлами.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится в сообщении Банка России.РБК26 марта в 07:28
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Общество
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Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Экономика
Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсий
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации.
Обновлено вчера в 05:08
Футбол
Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду горд
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника французской команды.
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Гаджеты
В США могут запретить Apple продажу iPhone
Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»
Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне
Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Порошенко назвал условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Финансы
Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале
Первый квартал этого года оказался крайне удачным для Минфина – впервые за год ему удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США
Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком
Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 01:00
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено вчера в 04:46
Культура
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено 24 марта в 22:36
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт
В РФ меняются условия оборудования железнодорожных переездов камерами
Изменения в законодательство гласят, что владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны оборудовать переезды, расположенные на путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.
Обновлено вчера в 17:27
Гаджеты
В WhatsApp появится новый «темный режим»
Разработчики WhatsApp тестируют «темный режим» для платформы Android. Данная версия будет отличаться от используемой на iOS.
Обновлено в 00:37