Экономика

ЦБ впервые с 2015 года выдаст лицензию новому банкуПраво.ру 26 марта в 08:43

ЦБ выдаст казанскому ООО «Банк 131» базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денег физических лиц), а также с драгоценными металлами.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится
 в сообщении Банка России.
РБК26 марта в 07:28

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Банк не первой свежести

Банки.рувчера в 17:04

Итоги дня: ЦБ зарегистрировал банк Еремеева, следком просит отправить Бильгильдееву под домашний арест, Медведев анонсировал налоговый мораторий

БИЗНЕС Online26 марта в 13:00

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

РИА Новости26 марта в 05:44

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Газета.Ru26 марта в 10:49

ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию

РБК26 марта в 07:28

ЦБ выдаст базовую лицензию кредитной организации «Банк 131»

ТАСС26 марта в 06:15

В России впервые за четыре года откроется новый банк

Ведомости26 марта в 10:58
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Армия и оружие

Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы

Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Игры

Larian Studios анонсировала спин-офф Divinity: Original Sin 2 — Divinity: Fallen Heroes

Larian Studios совместно с Logic Artists представила спин-офф Divinity: Original Sin 2 — Divinity: Fallen Heroes.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

В Красноярске стартовал масштабный экономический форум

Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
Обновлено вчера в 03:25
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти

Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
Обновлено вчера в 08:12
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали с Игр в Сочи

Обновлено вчера в 23:23
Авто

Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet Niva

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Общество

Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой

Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Компания Boeing протестировала самолеты 737 MAX с обновленным ПО

Корпорация Boeing протестировала исправленную программу для бортового компьютера лайнеров серии 737 MAX.
Обновлено вчера в 02:08
Футбол

Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Космос

В России разработали спутник для уничтожения космического мусора

В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 02:13
Армия и оружие

Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты

Обновлено вчера в 09:56
Общество

Объект на вылет: история аэропорта, который снесут ради «Золотого» автовокзала

Когда-то отсюда летали кукурузники, которые развозили пассажиров по всей Свердловской области, а сейчас оно находится на территории, где собираются строить «Золотой» автовокзал.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено вчера в 03:43
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Япония может присоединиться к китайской инициативе «Один пояс — один путь»

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказал сомнение по поводу инициативы и чрезмерного китайского кредитования в регионе, заявив, что «она может растворить экономическую силу страны, а не придать ей энергии».
Обновлено вчера в 03:35
Игры

Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза

Обновлено вчера в 10:40
Авто

Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер

Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане

Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия

Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок

Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено вчера в 12:48
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