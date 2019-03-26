ЦБ впервые с 2015 года выдаст лицензию новому банкуПраво.ру 26 марта в 08:43

с чего всё началось

ЦБ выдаст казанскому ООО «Банк 131» базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денег физических лиц), а также с драгоценными металлами.

ЦБ впервые с 2015 года выдаст лицензию новому банку

Армия и оружие Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.

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