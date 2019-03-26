Экономика
ЦБ впервые с 2015 года выдаст лицензию новому банкуПраво.ру 26 марта в 08:43
ЦБ выдаст казанскому ООО «Банк 131» базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денег физических лиц), а также с драгоценными металлами.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится в сообщении Банка России.РБК26 марта в 07:28
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Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Игры
Larian Studios анонсировала спин-офф Divinity: Original Sin 2 — Divinity: Fallen Heroes
Larian Studios совместно с Logic Artists представила спин-офф Divinity: Original Sin 2 — Divinity: Fallen Heroes.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
В Красноярске стартовал масштабный экономический форум
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти
Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
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МОК перераспределил отобранные у россиян медали с Игр в Сочи
Обновлено вчера в 23:23
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet Niva
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
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Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Компания Boeing протестировала самолеты 737 MAX с обновленным ПО
Корпорация Boeing протестировала исправленную программу для бортового компьютера лайнеров серии 737 MAX.
Обновлено вчера в 02:08
Футбол
Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 02:13
Армия и оружие
Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Объект на вылет: история аэропорта, который снесут ради «Золотого» автовокзала
Когда-то отсюда летали кукурузники, которые развозили пассажиров по всей Свердловской области, а сейчас оно находится на территории, где собираются строить «Золотой» автовокзал.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено вчера в 03:43
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Япония может присоединиться к китайской инициативе «Один пояс — один путь»
По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказал сомнение по поводу инициативы и чрезмерного китайского кредитования в регионе, заявив, что «она может растворить экономическую силу страны, а не придать ей энергии».
Обновлено вчера в 03:35
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено вчера в 10:40
Авто
Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер
Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено вчера в 12:48