Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25%Интермонитор.ру 15 июня в 19:46
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% (на 0,25%). Решение принято на заседания совета директоров 14 июня, сообщает пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Политика
ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину
Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Спорт
Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Финансы
Fitch ожидает в 2019 году еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Аналитики рейтингового агентства отметили, что снижение ставки на 0,25 п. п. возможно в 2020 году, в связи с тем, что инфляция в РФ приближается к целевому уровню в 4%. "Тем не менее, рост мировых процентных ставок, геополитическая напряженность, а также стремление Центрального банка сохранить инфляционные ожидания, вероятно, будут сдерживать дальнейшее снижение ставки", - полагают эксперты.
Обновлено в 10:08
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Обновлено в 19:01
Музыка
У вокалиста группы Megadeth диагностировали рак горла
Обновлено в 19:46
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Общество
Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены
Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества.
Обновлено в 15:54
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено в 08:36
Политика
The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)
Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Политика
Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы
Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Политика
Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу
Один из заключенных, отбывающих наказание в тюрьме города Любек, захватил в заложники сотрудницу исправительного учреждения.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Юлия Чичерина сменила имидж
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Платье Екатерины Шпицы для «Кинотавра» весило более 8 кг
Наряд был расшит черными камнями. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Известно, что платье весило более восьми килограммов.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Театры
Фестиваль SOLO представит строителлинг-спектакль об Анне Карениной
На XII Московском международном фестивале моноспектаклей SOLO представят спектакль Марины Васильевой и Алексея Розина «Кто убил Анну» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Коренина».
Обновлено в 16:15
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Наука
Жители крупнейшего неолитического поселения страдали от кариеса, насилия и инфекций
Ученых интересовал их изотопный состав — благодаря этому можно узнать, чем питались жители древнего поселения.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Полиция задержала трех вооруженных мужчин в Дагестане
Обновлено в 19:05