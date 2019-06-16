Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25%Интермонитор.ру 15 июня в 19:46

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% (на 0,25%). Решение принято на заседания совета директоров 14 июня, сообщает пресс-служба регулятора.
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ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставку

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Банк России снизил ключевую ставку до 7,50% годовых

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Сезон дешевых денег

Российская газетавчера в 10:15

Ключевой ставке вернули подвижность

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
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Из Чемодановки уехали все цыгане

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Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Спорт

Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Финансы

Fitch ожидает в 2019 году еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Аналитики рейтингового агентства отметили, что снижение ставки на 0,25 п. п. возможно в 2020 году, в связи с тем, что инфляция в РФ приближается к целевому уровню в 4%. "Тем не менее, рост мировых процентных ставок, геополитическая напряженность, а также стремление Центрального банка сохранить инфляционные ожидания, вероятно, будут сдерживать дальнейшее снижение ставки", - полагают эксперты.
Обновлено в 10:08
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика

Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю

Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Обновлено в 19:01
Музыка

У вокалиста группы Megadeth диагностировали рак горла

Обновлено в 19:46
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Обновлено в 18:40
Общество

Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены

Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества.
Обновлено в 15:54
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено в 08:36
Политика

The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)

Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу

Один из заключенных, отбывающих наказание в тюрьме города Любек, захватил в заложники сотрудницу исправительного учреждения.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Юлия Чичерина сменила имидж

Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Платье Екатерины Шпицы для «Кинотавра» весило более 8 кг

Наряд был расшит черными камнями. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Известно, что платье весило более восьми килограммов.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Театры

Фестиваль SOLO представит строителлинг-спектакль об Анне Карениной

На XII Московском международном фестивале моноспектаклей SOLO представят спектакль Марины Васильевой и Алексея Розина «Кто убил Анну» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Коренина».
Обновлено в 16:15
Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Наука

Жители крупнейшего неолитического поселения страдали от кариеса, насилия и инфекций

Ученых интересовал их изотопный состав — благодаря этому можно узнать, чем питались жители древнего поселения.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Полиция задержала трех вооруженных мужчин в Дагестане

Обновлено в 19:05
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