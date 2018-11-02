Финансы

ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставкуВедомости вчера в 16:13

Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – теперь она 7,5% – и допустил еще одно снижение на одном из ближайших заседаний.
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Будет ли Банк России медлить со следующим снижением ставки? - «НФК-Сбережения»

Финмаркет08:45

Решение ЦБ о снижении ставки вступило в силу

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Рубль: впереди аналогов благодаря смягчению риторики Банка России

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Deutsche Bank дал прогноз по снижению ставки ЦБ ниже 7%

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Вступила в силу пониженная Центробанком РФ ключевая ставка

Полит.рувчера в 19:57

ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставку

Ведомостивчера в 16:13

Сезон дешевых денег

Российская газетавчера в 10:15
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
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Звезда «Разрушителей легенд» создал летающий костюм Железного человека

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Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
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Поисковики Северного флота нашли останки немецкого солдата

На территориях, где проходили бои советско-финской и Великой Отечественной войны, поисковым отрядам удалось найти останки немецкого солдата.
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«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

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Россиянка Гаспарян победила Свитолину на турнире в Бирмингеме

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Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Политика

Бе-200 и «Ансат» представят Россию на авиасалоне в Ле Бурже

Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Обновлено в 09:19
Происшествия

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане

Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.
Обновлено в 04:01
Спорт

Шубенков упал, но выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Несмотря на падение на финишной черте, российский легкоатлет показал лучшее время в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко): 13,12 секунды.
Обновлено вчера в 16:59
Авто

Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США

Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Религия

У спасателей МЧС появится собственный храм в Москве

Обновлено в 09:06
Здоровье

Два детских отделения центральной больницы Ярославля поменяют прописку

Детские пульмонологическое и педиатрическое отделения центральной больницы Ярославля переедут.
Обновлено в 09:37
Политика

В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР

Литовские консерваторы обратились к Adidas, немецкому производителю одежды, с просьбой убрать из продажи майки с советской символикой.
Обновлено в 10:12
Музыка

Светлана Лобода дала первый комментарий о ссоре с Сергеем Лазаревым

Неделю назад СМИ наводнили сообщения о том, что на прошедшей Премии МУЗ-ТВ разгорелся громкий скандал: поругались Сергей Лазарев и Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Спорт

Егорян проиграла в первом раунде чемпионата Европы

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян проиграла румынке Бьянке Паску в первом раунде чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.
Обновлено в 10:04
Футбол

Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»

Никто не заставлял его подписывать контракт.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Здоровье

Семья выпила молоко и заразилась клещевым энцефалитом в Подмосковье

В Московской области зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом из-за употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Как работают Яндекс.Новости?
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