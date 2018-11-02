Финансы
ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставкуВедомости вчера в 16:13
Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – теперь она 7,5% – и допустил еще одно снижение на одном из ближайших заседаний.
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