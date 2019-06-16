Финансы
ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставкуВедомости 16:13
Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – теперь она 7,5% – и допустил еще одно снижение на одном из ближайших заседаний.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Общество
Россия получит тосканские вливания
Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.
Обновлено в 18:31
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах
Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
Обновлено в 20:15
Футбол
Команды Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка Америки
Матч первого тура сборных Парагвая и Катара завершился ничьей. Встреча группы В окончилась со счетом 2-2.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Политика
Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя.
Обновлено в 20:03
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Происшествия
В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки
Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 20:30
Игры
Главный герой Dying Light 2 будет заражен вирусом
Во время игровой выставки E3 2019 появилась информация о том, что главный герой игры Dying Light 2, о которой мы писали ранее, заражен опасным вирусом.
Обновлено в 11:48
Политика
Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй
Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Обновлено в 11:34
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Происшествия
В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева
В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Гаджеты
Cellebrite научилась взламывать любые версии iPhone или iPad
Специалисты израильской организации Cellebrite научились взламывать все устройства iPhone и iPad от американской компании Apple.
Обновлено в 18:45
Религия
В России отмечают православный праздник Святой Троицы
В сам День Святой Троицы Патриарх проведет литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Пятидесятницу называют Днем рождения церкви.
Обновлено в 09:46
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Космос
Тюменцы смогут увидеть сближение Луны с Юпитером
Луну в сопровождении Юпитера тюменцы смогут увидеть вечером 16 июня.
Обновлено 14 июня в 08:49
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе в Петербурге
Водитель автомобиля Skoda двигался в сторону набережной реки Фонтанки, в то время, как школьник переходил дорогу на пешеходном переходе.
Обновлено в 16:37
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено в 14:21