Финансы
ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставкуВедомости 16:13
Центробанку пришло время снизить ключевую ставку, писал и Международный валютный фонд: «Запаздывание со снижением ставки может повысить вероятность снижения инфляции ниже целевого уровня в будущем году».
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Футбол
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
Обновлено в 20:10
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Происшествия
При пожаре на севере Москвы погибли два человека
В ГУ МЧС России по городу Москве сообщили, что в результате пожара в одном из жилых домов на севере столицы погибли два человека.
Обновлено в 20:34
Авто
В Сети продаётся уникальный Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody
На одном из американских порталов выставлена на продажу одна из пятидесяти созданных моделей Mercedes-Benz 560SEC Widebody от тюнинг-ателье AMG.
Обновлено в 02:32
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Около 80% женщин-рожениц испытывают проблемы со здоровьем
Врач отметил, что главные причины проблем с рождением детей - это ранние онкологические и сердечные заболевания.
Обновлено в 19:24
Происшествия
Неизвестный напал на офис конгрессмена в Нью-Йорке
Полиция арестовала нападавшего, проникнувшего в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте.
Обновлено в 06:28
Политика
США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе
США примут участие в международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Уфе с 18 по 20 июня.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Политика
Саакашвили захотел убрать парламент из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 16:10
Общество
«Ленивых» малоимущих могут лишить государственных пособий в России
В России региональные чиновники предложили лишить государственных пособий граждан, имеющих огород или свободную жилплощадь.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории «ДСП»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выпустил распоряжение, которым отнес всю информацию о состоянии российской орбитальной группировки к категории "ДСП" (для служебного пользования), сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:04
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Общество
Россия получит тосканские вливания
Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.
Обновлено в 18:31
Космос
Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом
Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено в 08:49
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Политика
Помпео допустил применение военной силы против Ирана
США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе силовой. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16