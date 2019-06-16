Экономика

ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставкуВедомости вчера в 16:13

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Центробанку пришло время снизить ключевую ставку, писал и Международный валютный фонд: «Запаздывание со снижением ставки может повысить вероятность снижения инфляции ниже целевого уровня в будущем году».
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ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставку

Ведомостивчера в 16:13
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