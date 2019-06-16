ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставкуВедомости вчера в 16:13

Центробанку пришло время снизить ключевую ставку, писал и Международный валютный фонд: «Запаздывание со снижением ставки может повысить вероятность снижения инфляции ниже целевого уровня в будущем году».

Авто Новые правила тюнинга автомобилей заработают на год позже Новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля заработают 1 июля 2020 года.

Футбол Алексеев назначен главным тренером «Енисея» Тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко. Помимо него в тренерский штаб Алексеева войдёт Артём Баранов.

Общество В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруд РФ.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.

Общество Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.

Экономика Биткоин установил годовой рекорд Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Спорт Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.

Общество Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми.

Происшествия Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Технологии Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет» Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на конец года.

Общество Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра» 16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Происшествия Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами» Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.

Музыка Лобода впервые прокомментировала скандал с Лазаревым Популярная украинская певица Светлана Лобода прокомментировала ссору с Сергеем Лазаревым, которая произошла на музыкальной премии.

Футбол Агент Неймара сделал предложение «Реалу» о переходе игрока в команду Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».

Происшествия В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере На юго-западе Филадельфии в американском штате Пенсильвания в ходе стрельбы на выпускном вечере был убит один человек, еще семь получили ранения.

Шоу-бизнес Леонид Агутин признался, что является подкаблучником Фотографии вызвали различную реакцию поклонников. Один из подписчиков назвал Леонида Агутина «обычным подкаблучником».

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Происшествия Голунов оценил реакцию общественности на его задержание Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.

Общество Около 1600 человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова На согласованный властями Москвы митинг, проходящий под лозунгом «Закон и справедливость для всех», вышли порядка 1600 человек.

Политика Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну Ситуация в Молдавии В начале лета в Молдавии вновь обострилась политическая ситуация.