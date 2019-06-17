Финансы

Банки уменьшили проценты по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБForbes вчера в 01:54

Точеный добавил, что в банке рассматривают возможность снижения ставок и по другим кредитам. ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку.
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Банки подставились

Коммерсантъ16 июня в 18:31

Ключевая ставка с сегодняшнего дня снижается до 7,5% годовых

Эхо Москвы16 июня в 19:05

Вступила в силу пониженная Центробанком РФ ключевая ставка

Полит.ру16 июня в 19:57

Эксперты ждут роста активности инвесторов на фоне снижения ставки ЦБ РФ

РИА Новостивчера в 10:44

Центробанк снизил ключевую ставку

АМИТЕЛ15 июня в 07:24

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Московская перспектива15 июня в 07:16

Банк России снизил ключевую ставку до 7,50% годовых

DomostroyNN.ru15 июня в 02:18
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
Политика

СВР знает о новых планах кибератак на Россию

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Кино

Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019

Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Здоровье

Власти Крыма решили заменить 50 фельдшерско-акушерских пунктов

Правительство Крыма направит 1 млрд рублей на замену и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и лабораторий.
Обновлено в 04:57
Футбол

Экс-главу УЕФА Платини арестовали по делу о коррупции

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 04:31
Кино

Скончался актер из фильма «Амели» Морис Бенишу

Французское издание Le Figaro сообщило о кончине известного актера Мориса Бенишу, который получил широкую известность после роли в фильме «Амели».
Обновлено в 02:47
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика

Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли

В полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни.
Обновлено в 02:04
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Единоборства

Нурмагомедов считает, что Макгрегор должен заслужить реванш

Обновлено в 02:22
Политика

Зеленский выступил за расширение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает санкции единственным дипломатическим средством против России для достижения конкретных результатов.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат

Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Общество

В Сергиевом Посаде работники хлебозавода объявили сухую голодовку

Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Футбол

«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию

Обновлено в 03:15
Футбол

Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Коммерсант из Нижнего Тагила прописал 10 тысяч мигрантов

Стало известно, что с 2015 по 2018 годы бизнесмен как физическое лицо фиктивно зарегистрировал и поставил на учет в нежилом помещении на улице Индустриальной более 10 тысяч мигрантов.
Обновлено в 04:36
Политика

«Газпром» не готов заключить контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях

«Газпром» считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец.
Обновлено в 04:39
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Политика

Экс-президент Египта умер в зале суда

Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено вчера в 07:55
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировую

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:08
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