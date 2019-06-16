Экономика
ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставкуВедомости вчера в 16:13
Центробанку пришло время снизить ключевую ставку, писал и Международный валютный фонд: «Запаздывание со снижением ставки может повысить вероятность снижения инфляции ниже целевого уровня в будущем году».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:15, Вашингтон
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Сибирь обетованная
Постепенно в круг наших интересов попали и сельскохозяйственные культуры, затем древние этносы юга Сибири, а отсюда был уже один шаг до того, чтобы «проиграть» воздействие прогнозируемых изменений климата на условия жизни современных людей (на территории, где мы живем, в Азиатской России).
Обновлено в 01:00
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
ВКС России получили первые два новейших истребителя МиГ-35, еще четыре будут поставлены до конца года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
Обновлено в 01:05
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»
Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Модный дизайнер оценила лучшие образы актрис на закрытии «Кинотавра»
Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила образы звезд на закрытии фестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 00:02
Общество
Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет
Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье.
Обновлено вчера в 21:19
Гаджеты
Монитор BenQ GL2780 получит режим «электронной бумаги»
Монитор BenQ GL2780 имеет разрешение 1920 на 1080 точек при матрице с технологией TN.
Обновлено вчера в 05:54
Футбол
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Бешикташа»
"Ливерпуль" уже провел предварительные переговоры, но пока не сделал официального предложения по трансферу полузащитника "Бешикташа".
Обновлено в 00:03
Политика
Миллионные протесты прошли в Гонконге
Около двух миллионов граждан Гонконга в минувшее воскресенье прошли маршем протеста против расширения власти КНР в бывшей британской колонии, сообщил телеканал ABC.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 16:18
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Армия и оружие
Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Обновлено вчера в 13:36
Кино
Киноафиша. 17–23 июня
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено вчера в 10:05
Религия
День Святой Троицы отмечают православные
Обновлено вчера в 02:13
Шоу-бизнес
Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
Обновлено 15 июня в 23:00