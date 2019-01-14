Финансы
ЦБ возобновляет покупки валюты для Минфина
ЦБ возобновляет покупки валюты для МинфинаЭкономика сегоднявчера в 17:12
Центральный Банк России начиная с 15 января возобновляет покупки иностранной валюты для Министерства финансов РФ, которые были приостановлены регулятором летом 2018 года. ЦБ со вторника возобновляет покупки валюты для Минфина, которые были приостановлены с 23 августа прошлого года.
Экономика сегоднявчера в 17:12
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Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Воронежской области
В результате ДТП в Воронежской области погибли семь человек, сообщили РБК в пресс-службе областного МЧС.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до двух
Спасатели при разборе завалов дома в Шахтах в Ростовской области нашли тело еще одного погибшего, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:27
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку
Обновлено в 09:03
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
Обновлено в 05:16
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
Обновлено в 09:29
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме отказаться от участия в ПАСЕ в 2019 году
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять проект заявления о ситуации в ПАСЕ и не участвовать в работе Ассамблеи в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Обновлено в 08:31
Экономика
Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России
Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы.
Обновлено в 07:12
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты
Apple планирует создать новый iPod Touch
Корпорация Apple намерена выпустить новый iPod Touch.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Полицейские из Уфы подозреваются в избиении следователей СКР
По версии следствия, вечером 14 декабря 2018 года двое следователей Ленинского межрайонного следственного отдела в рамках доследственной проверки прибыли в здание дежурной части отдела полиции для осмотра помещения для административно-задержанных лиц: предполагалось, что сотрудники полиции могли там избить задержанного.
Обновлено в 10:55
Политика
Путин сменил посла России в Центральноафриканской Республике
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Обновлено в 10:08
Общество
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею
Обновлено в 10:51
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Обновлено в 01:28
Спорт
Медведева заявила, что в будущем хотела бы жить в России
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в будущем хочет снова жить в России.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
Николай Платонович, будет ли увеличиваться оборонный бюджет России в связи с разработкой новейших систем вооружения, которыми планируется оснастить армию и флот, таких, например, как "Авангард", "Кинжал", "Посейдон" и другие.
Обновлено в 10:00
Политика
Суд в Москве продлил арест задержанным украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинским морякам, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Москве насмерть замерз топ-менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Экономика
Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц
На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
Культура
Видео с выступлением гимнастки из США набрало более 30 млн просмотров
За день ролик в Twitter посмотрели более 17 млн человек, всего видео набрало более 30,7 млн просмотров к утру 15 января.
Обновлено в 02:59
Политика
Лукашенко запретил использовать опыт России в образовании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не заимствовать российскую систему высшего образования.
Обновлено в 09:11
Общество
«Почта России» начала торговать пивом
Обновлено вчера в 12:54
Кино
Вышел первый трейлер «Человек-паук: Вдали от дома»
Обновлено в 09:44
Авто
Volkswagen и Ford будут совместно выпускать пикапы и фургоны
Обновлено в 09:59
Политика
Патрушев назвал дальность «разрушающей ДРСМД» ракеты 9М729
Американцы обвиняют Россию в том, что она якобы нарушает условия Договора испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров, напомнил секретарь Совбеза.
Обновлено в 10:43