Финансы

ЦБ возобновит покупки валюты на рынке в январе
Интерфакс
05:57

Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года, говорится в пресс-релизе регулятора. Совет директоров ЦБ в пятницу решил повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,75% годовых.
Интерфакс05:57

Подробнее о событии

ЦБ возобновит покупки валюты на рынке в январе

Интерфакс05:57

ЦБ возобновляет регулярные покупки валюты с 15 января в рамках бюджетного правила

ТАСС05:55

ЦБ возобновит регулярные покупки валюты на внутреннем рынке с 15 января

Rambler News Service05:43

ЦБ вернется к закупке валюты на открытом рынке в январе

РБК05:31

ЦБ анонсировал возобновление покупок валюты для Минфина

Банки.ру05:30

Рубль будет ждать решения ЦБ по ставке и возобновления покупок валюты на открытом рынке для Минфина - Алор Брокер

Финмаркет02:28

Эксперты не ждут сильных движений курса рубля после сегодняшнего решения Банка России

Profinance.ru02:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Финансы

ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России второй раз в году повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых.
Обновлено в 05:31
Финансы

Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году

Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено в 03:28
Финансы

Криптовалюты продолжают пикировать вниз

Основные криптовалюты в пятницу продолжают падать в цене, несмотря на ряд позитивных новостей, которые свидетельствуют о возобновлении интереса к крипторынку.
Обновлено в 03:15
Финансы

Рынок начал день с продаж бумаг «Газпрома»

Без новостей растут котировки акций "Яндекса" (+1,7%). В плюсе также бумаги "МегаФона", которые прибавляют 2% на новостях о том, что дочерняя компания "Мегафон Финанс" подала заявку в ЦБ РФ на осуществление выкупа оставшихся у миноритарных акционеров бумаг.
Обновлено вчера в 02:13
Финансы

Аналитики предсказали новый обвал рубля

Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.
Обновлено вчера в 13:49
Финансы

Курс доллара упал до 66, 28 рублей, евро — до 75,37 рублей

По имеющейся информации, утром в четверг курс доллара упал на 10 копеек и достиг отметки в 66,28 рублей.
Обновлено вчера в 02:10
Финансы

ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы

МВФ рассмотрит вопрос финансирования Украины 18 декабря

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу выделения Украине нового финансирования по программе stand-by (SBA) назначено на 18 декабря, следует из повестки дня МВФ.
Обновлено 12 декабря в 12:21
Финансы

В районах Якутии проведут финансовые проверки

В районах республики, где сложились крупные задолженности по коммунальным услугам, завозу тарированного топлива и социально значимых продуктов питания, проведут финансовые проверки.
Обновлено вчера в 04:12
Финансы

США зафиксировали рекордный дефицит бюджета для ноября

Дефицит бюджета США в ноябре составил $205 млрд по сравнению со $139 млрд годом ранее.
Обновлено в 00:57
Финансы

«Левобережный» предлагает кредиты бизнесу по акции «Зимняя сказка»

Представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит в банке «Левобережный» под 11% годовых до 29 декабря 2018 года.
Обновлено 12 декабря в 08:44
Финансы

Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы

За ноябрь госдолг Удмуртии сократился на 971 млн рублей

Всего за 11 месяцев 2018 года расходы на обслуживание госдолга составили 1,9 млрд руб.
Обновлено в 03:32
Финансы

Росбанк предложил новые виды переводов с карты на карту

Для клиентов Росбанка стали доступны новые типы Р2Р-переводов (с карты на карту), сообщили в четверг в кредитной организации.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы

Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%

Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено 12 декабря в 06:04
ещё по теме
Главное