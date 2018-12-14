Финансы
Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года, говорится в пресс-релизе регулятора. Совет директоров ЦБ в пятницу решил повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,75% годовых.
Интерфакс05:57
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Финансы
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России второй раз в году повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых.
Обновлено в 05:31
Финансы
Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году
Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено в 03:28
Финансы
Криптовалюты продолжают пикировать вниз
Основные криптовалюты в пятницу продолжают падать в цене, несмотря на ряд позитивных новостей, которые свидетельствуют о возобновлении интереса к крипторынку.
Обновлено в 03:15
Финансы
Рынок начал день с продаж бумаг «Газпрома»
Без новостей растут котировки акций "Яндекса" (+1,7%). В плюсе также бумаги "МегаФона", которые прибавляют 2% на новостях о том, что дочерняя компания "Мегафон Финанс" подала заявку в ЦБ РФ на осуществление выкупа оставшихся у миноритарных акционеров бумаг.
Обновлено вчера в 02:13
Финансы
Аналитики предсказали новый обвал рубля
Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.
Обновлено вчера в 13:49
Финансы
Курс доллара упал до 66, 28 рублей, евро — до 75,37 рублей
По имеющейся информации, утром в четверг курс доллара упал на 10 копеек и достиг отметки в 66,28 рублей.
Обновлено вчера в 02:10
Финансы
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России
ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы
МВФ рассмотрит вопрос финансирования Украины 18 декабря
Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу выделения Украине нового финансирования по программе stand-by (SBA) назначено на 18 декабря, следует из повестки дня МВФ.
Обновлено 12 декабря в 12:21
Финансы
В районах Якутии проведут финансовые проверки
В районах республики, где сложились крупные задолженности по коммунальным услугам, завозу тарированного топлива и социально значимых продуктов питания, проведут финансовые проверки.
Обновлено вчера в 04:12
Финансы
США зафиксировали рекордный дефицит бюджета для ноября
Дефицит бюджета США в ноябре составил $205 млрд по сравнению со $139 млрд годом ранее.
Обновлено в 00:57
Финансы
«Левобережный» предлагает кредиты бизнесу по акции «Зимняя сказка»
Представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит в банке «Левобережный» под 11% годовых до 29 декабря 2018 года.
Обновлено 12 декабря в 08:44
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
За ноябрь госдолг Удмуртии сократился на 971 млн рублей
Всего за 11 месяцев 2018 года расходы на обслуживание госдолга составили 1,9 млрд руб.
Обновлено в 03:32
Финансы
Росбанк предложил новые виды переводов с карты на карту
Для клиентов Росбанка стали доступны новые типы Р2Р-переводов (с карты на карту), сообщили в четверг в кредитной организации.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы
Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%
Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено 12 декабря в 06:04