Финансы
ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраляКоммерсантъ 01:30
Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора. Таким образом, объем ежедневных закупок валюты будет увеличен на 2,8 млрд руб. ЦБ будет проводить отложенные покупки равномерно в течение 36 месяцев.
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