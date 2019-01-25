Финансы
ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраляКоммерсантъ 01:30
Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора. Таким образом, объем ежедневных закупок валюты будет увеличен на 2,8 млрд руб. ЦБ будет проводить отложенные покупки равномерно в течение 36 месяцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7196 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Происшествия
Ученик открыл стрельбу у школы в Красноярском крае
Обновлено в 03:40
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
После презентации концепта GV80 в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке Genesis на время замолчал про планы на этот сегмент, однако в последнее время тема вновь поднялась с уже куда более конкретными фактами.
Обновлено в 04:11
Авто
Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro
Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Технологии
Apple уволила более 200 своих сотрудников
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Мэр Нефтеюганска попал в больницу после обысков, сообщил источник
Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, об обысках у которого сообщалось накануне, попал в больницу, рассказал РИА Новости источник в муниципалитете.
Обновлено в 01:02
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Наука
Ученые нашли механизм предотвращения рака
Ученые пришли к выводу, что этот механизм фактически способствует гибели клеток в предраковом состоянии, тем самым предотвращая возникновение злокачественной опухоли.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой
Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьника
21 января несколько московских подростков подожгли друг друга и сняли происходящее на видео.
Обновлено в 03:58
Политика
Кадыров вступился за журналистку Ольгу Скабееву
Обновлено в 02:29
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
После пропажи знаменитой иконы из Исторического музея завели дело
Источник сообщил, что «уголовное дело по факту пропажи иконы возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»)», передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Общество
Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда
Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады.
Обновлено в 01:06
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов
Китайский IT-гигант Xiaomi в скором времени начнет продажи ультрабюджетного смартфона Redmi Go, первая информация о котором уже есть в Сети.
Обновлено в 02:08
Авто
В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900
Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
Минсельхоз зафиксировал резкий рост цен на курицу
По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т. Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом "низкой базы", считает аналитик "Черкизово": на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на "аномально низком уровне".
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
В России начнут использовать новую вакцину от гриппа
Минздрав России и Роспотребнадзор разработали и утвердили план поэтапного перехода на новую четырехвалентную вакцину против гриппа.
Обновлено в 02:51
Политика
Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света
Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза
Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»
Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских
По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Культура
Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле
Обновлено в 00:48
Общество
Звериное реалити-шоу: чем занимаются тигрята, когда мамы нет дома
В объектив скрытой камеры попали сразу четверо тигрят, которые отдыхали на пригорке вместе с матерью.
Обновлено в 04:11
Политика
ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию
Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 02:00
Авто
Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля
Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.
Обновлено вчера в 11:00
Кино
Netflix снимет сериал Resident Evil
Обновлено в 01:36
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов
В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55