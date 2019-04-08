Экономика

ЦБ восстановил работу Системы быстрых платежейКоммерсантъ 17:25

Ранее сообщалось о технических проблемах в работе системы. Технические проблемы были связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов, говорилось в сообщении ЦБ. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
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ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

РБК18:24

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Ведомости18:43

Центробанк объявил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Говорит Москва18:23

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

ТАСС16:58

ЦБ РФ сообщил об устранении сбоя в Системе быстрых платежей

Интерфакс16:57

ЦБ восстановил работу Системы быстрых платежей

Коммерсантъ17:25

В ЦБ сообщили о техпроблемах в системе быстрых платежей

RT на русском13:00
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Политика

Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде

В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Экономика

На космодроме «Восточный» построят газопровод

Газовики в настоящее время готовятся к началу строительно-монтажных работ для создания межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Углегорск» до потребителей космодрома «Восточный».
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Происшествия

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Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
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Политика

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Армия и оружие

Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05
Происшествия

Пьяный житель Саратова свалил вину в ДТП на свою собаку

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На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

На Украине решили повысить прожиточный минимум.
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Шоу-бизнес

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«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
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«Нибиру вернулась»: NASA зафиксировало «планету призрак», летящую к Земле - Роскосмос готовит бронижилетную ткань на МКС

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ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
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Министр внутренней безопасности США Нильсен подает в отставку

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен встретится с президентом страны Дональдом Трампом, чтобы подать прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в администрации.
Обновлено в 17:50
Футбол

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В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

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Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей автопроизводителя Toyota.
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Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними

После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
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