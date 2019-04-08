Экономика
ЦБ восстановил работу Системы быстрых платежейКоммерсантъ 17:25
Ранее сообщалось о технических проблемах в работе системы. Технические проблемы были связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов, говорилось в сообщении ЦБ. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
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