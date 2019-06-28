Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега БойкоТАСС вчера в 15:46
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте ЦБ.
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ЦБ снял претензии к репутации предпринимателя Бойко и отменил свои предписания
Интерфаксвчера в 13:13
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Футбол
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Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
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Путин ответил на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
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Политика
Путин назвал дело Голунова произволом
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Происшествия
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Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.
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Происшествия
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В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
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Хоккей
«Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо» на Космачака
Нападающий Андре Бураковски перешел из «Вашингтона» в «Колорадо». Об этом сообщает официальный сайт «Кэпиталз»
Обновлено в 02:35
Происшествия
ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку
Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 13:34
Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Политика
Джимми Картер назвал Трампа нелегитимным президентом
Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы.
Обновлено вчера в 20:23
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Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа
Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
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Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряков
После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Увольнение главного дизайнера обошлось Apple в 9 млрд долларов
Цена акций Apple упала на 1,5%, а общая капиталицация на данный момент составляет 919,02 млрд долларов.
Обновлено вчера в 13:08
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
По Сети разлетелось приложение DeepNude, способное раздевать людей, изображенных на фотографиях.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено 27 июня в 14:21
Политика
Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Один человек погиб, шесть пострадали при ДТП в центре Перми
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу в центре Перми на улице Окулова, в результате него один человек погиб, шестеро пострадали.
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Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
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Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Медведчук отказался от роли посредника Зеленского в переговорах с РФ
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Песков допустил возвращение «нормандского формата»
Ранее iReactor сообщал, что во время встречи на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили возможную встречу в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Черышев: Переход в «Валенсию» практически завершен
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