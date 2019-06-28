ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега БойкоТАСС вчера в 15:46

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Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

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Происшествия Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11 Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.

Происшествия Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Хоккей «Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо» на Космачака Нападающий Андре Бураковски перешел из «Вашингтона» в «Колорадо». Об этом сообщает официальный сайт «Кэпиталз»

Происшествия ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.

Политика Джимми Картер назвал Трампа нелегитимным президентом Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы.

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Автоспорт Даниил Квят: Сегодня был сложный день Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.

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Происшествия Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.

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Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

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Политика Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.

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