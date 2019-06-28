Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега БойкоТАСС вчера в 15:46

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте ЦБ.
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ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Коммерсантъвчера в 17:34

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Forbesвчера в 13:05

ЦБ восстановил деловую репутацию Олега Бойко

Банки.рувчера в 13:21

ЦБ снял претензии к репутации предпринимателя Бойко и отменил свои предписания

Интерфаксвчера в 13:13

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

ТАССвчера в 15:46

Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

РБКвчера в 13:01

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Ведомостивчера в 13:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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Путин ответил на возражения Элтона Джона

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Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11

Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.
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Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

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Происшествия

ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку

Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
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В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
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Политика

Джимми Картер назвал Трампа нелегитимным президентом

Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы.
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Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
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Транспорт

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ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряков

После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.
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Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть

По Сети разлетелось приложение DeepNude, способное раздевать людей, изображенных на фотографиях.
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Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
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Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
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Происшествия

Один человек погиб, шесть пострадали при ДТП в центре Перми

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу в центре Перми на улице Окулова, в результате него один человек погиб, шестеро пострадали.
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В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

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Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти

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Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times

В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».
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Песков допустил возвращение «нормандского формата»

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Обновлено в 00:31
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Черышев: Переход в «Валенсию» практически завершен

Обновлено в 04:24
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Олег Бойко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, международный инвестор, основатель и председатель наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group, продюсер. Основанная им инвестиционная группа Finstar Financial Group включает активы в более чем 30 странах мира в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования.
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