Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега БойкоТАСС вчера в 15:46

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте ЦБ.
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ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Коммерсантъвчера в 17:34

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

ТАССвчера в 15:46

ЦБ восстановил деловую репутацию Олега Бойко

Банки.рувчера в 13:21

ЦБ снял претензии к репутации предпринимателя Бойко и отменил свои предписания

Интерфаксвчера в 13:13

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Forbesвчера в 13:05

Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

РБКвчера в 13:01

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Ведомостивчера в 13:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Космос

В ночь на пятницу россиян ожидает «непредсказуемый» звездопад

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Армия и оружие

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Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
Обновлено вчера в 23:01
Космос

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Компания-оператор российского спутника связи "Ямал-601" "Газпром космические системы" подтвердила, что космический аппарат достиг рабочей орбиты.
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Футбол

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Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено вчера в 20:27
Политика

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Обновлено вчера в 13:45
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В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

2,3 тыс. домов подтопило паводком в Иркутской области

Число подтопленных паводком домом в Иркутской области выросло до 2,3 тыс. В них живут 5,9 тыс. человек, сообщает правительство региона.
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Политика

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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Музыка

Концерт Хаски в Екатеринбурге отменили из-за давки на площадке

Со сцены объявили, что концерт остановлен по соображениям безопасности. Отметим, что самого Хаски быстро вывезли с концертной площадки.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено вчера в 13:52
Политика

Си Цзиньпин заявил Трампу, что Китай и США проигрывают от конфронтации

Обновлено вчера в 23:38
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
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Общество

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26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки

Обновлено в 00:06
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено вчера в 05:37
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Европейские медики не нашли у Лолиты Милявской голосовых связок

Обновлено вчера в 08:54
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
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Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено 27 июня в 21:55
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено 27 июня в 10:59
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

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Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике

Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
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Олег Бойко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, международный инвестор, основатель и председатель наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group, продюсер. Основанная им инвестиционная группа Finstar Financial Group включает активы в более чем 30 странах мира в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования.
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