Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега БойкоТАСС вчера в 15:46
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте ЦБ.
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ЦБ снял претензии к репутации предпринимателя Бойко и отменил свои предписания
Интерфаксвчера в 13:13
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