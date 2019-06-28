Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега БойкоТАСС 15:46
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте ЦБ.
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Космос
Китайский луноход возобновил исследование обратной стороны Луны
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«Би-би-си» рассказала о поездке в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
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Происшествия
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Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Футбол
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Общество
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В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
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Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
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Политика
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Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
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Мэй сказала Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что нормализация отношений Москвы и Лондона сейчас невозможна.
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Врач-педиатр Виктория Горюнова ответила, что благодаря подключению к Сети у них появилась возможность проводить медицинские телеконсультации с узкими специалистами Краевой детской клинической больницы в Перми.
Обновлено в 06:40
Спорт
Зубков не вернул золотые медали ОИ-2014
Обладатель золота Олимпийских игр 2014 года бобслеист Александр Зубков заявил, что не возвращал медаль.
Обновлено в 16:15
Космос
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В 1998 году астроном-любитель Эд Каннон (Ed Cannon) обнаружил на геостационарной орбите вспыхивающий спутник, не зарегистрированный в публичных каталогах.
Обновлено в 12:57
Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Обновлено в 10:52
Происшествия
Виновник трагедии в Шарлоттсвилле приговорен пожизненно
Обновлено в 15:49
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Политика
Путин сиял на встрече с Трампом: кадры из Осаки
В японской Осаке в рамках саммита G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Музыка
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Обновлено в 15:41
Общество
Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»
Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
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На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
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Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
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Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика
На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом
Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
Обновлено в 13:51