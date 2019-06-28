Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега БойкоТАСС 15:46

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Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте ЦБ.
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ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

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ЦБ восстановил деловую репутацию Олега Бойко

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ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

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Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

РБК13:01

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
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Олег Бойко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, международный инвестор, основатель и председатель наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group, продюсер. Основанная им инвестиционная группа Finstar Financial Group включает активы в более чем 30 странах мира в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования.
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