Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера БойкоВедомости 13:00

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Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора. Таким образом, ЦБ подтвердил добросовестность действий предпринимателя при ведении бизнеса.
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ЦБ восстановил деловую репутацию Олега Бойко

Банки.ру13:21

ЦБ снял претензии к репутации предпринимателя Бойко и отменил свои предписания

Интерфакс13:13

Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

РБК13:01

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Forbes13:05

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Ведомости13:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
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Российский предприниматель, международный инвестор, основатель и председатель наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group, продюсер. Основанная им инвестиционная группа Finstar Financial Group включает активы в более чем 30 странах мира в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования.
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