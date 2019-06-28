Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера БойкоВедомости 13:00
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора. Таким образом, ЦБ подтвердил добросовестность действий предпринимателя при ведении бизнеса.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Политика
Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри
Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Политика
В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй
Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму
Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
Обновлено в 13:50
Политика
«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины
Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Общество
Во Франции температура достигла рекордных +45,9 °С
Обновлено в 14:20
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Спорт
Россия обыграла Австралию в Лиге наций
Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Общество
В Саратове 20 августа откроется аэропорт «Гагарин»
Аэропорт "Гагарин" в Саратове откроется 20 августа, первый технический рейс состоится 18 августа - в День воздушного флота России, сообщает пресс-служба сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Обновлено в 05:19
Политика
ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX
В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Футбол
Колосков выступил против приглашения клубов из СНГ в чемпионат России
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал идею президента ЦСКА Евгения Гинера пригласить в Российскую премьер-лигу футбольные клубы из стран СНГ.
Обновлено в 14:28
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Общество
Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска
Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 05:33
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на слова Миллера о транзите российского газа
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера о транзите российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 12:52
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Спорт
Болотова и Давлетова взяли бронзу Европейских игр в бадминтоне
Россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова завоевали бронзовые медали Европейских игр в бадминтоне.
Обновлено в 12:57
Политика
Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака
Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Кино
Слух: Райан Рейнольдс сыграет новую версию Дэдпула в Marvel
По слухам, Райан Рейнольдс в образе Дэдпула вольётся в киновселенную Marvel в одном из будущих проектов.
Обновлено в 12:16
Политика
Зеленский предоставил гражданство иностранным наемникам ВСУ
Обновлено в 05:43