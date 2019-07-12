Экономика
ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублейВедомости 07:59
ЦБ направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил ЦБ в пятницу, 12 июля. На эти средства регулятор выкупит допэмиссию акций банка, после чего ему будет принадлежать 99,99% его капитала.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Авто
Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Политика
Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации
Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 08:07
Политика
Телеведущий с Украины обматерил Путина
Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Политика
НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Нижнеудинского мэра смыло уголовным делом
Следствие подозревает его в использовании коммунальных служб в личных целях Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении мэра пострадавшего от наводнения Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого ранее потребовал уволить вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Авто
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика
Молдавия захотела привлечь Саакашвили к проведению реформ
Премьер-министр Молдавии Майя Санду хочет привлечь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране.
Обновлено в 07:38
Космос
Экипаж идущего на мировой рекорд самолета миновал Южный полюс
Международный экипаж, который пытается установить мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете Gulfstream G650ER, пересек Южный полюс по пути в город Пунта-Аренас в Чили.
Обновлено 10 июля в 18:14
Экономика
«АЛРОСА» продала крупные алмазы на аукционе в Израиле на $8,2 млн
"АЛРОСА" провела аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Израиле.
Обновлено в 10:12
Игры
«Режиссёрская версия» The Bard’s Tale IV выйдет в августе
Как объявила inXile, «режиссёрская версия» четвёртой части The Bard's Tale появится 27 августа.
Обновлено в 09:37
Политика
Медведев возродит институт типового проектирования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Автоспорт
Гасли стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании, Квят 13-й
Французский пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли показал лучший результат в первой сессии свободных заездов десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
Обновлено в 06:57
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Голикова обеспокоена сокращением населения Мурманской области
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала принять меры по сокращению смертности населения Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Валенсия» заключила контракт с Черышевым
Обновлено в 10:19
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Политика
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17