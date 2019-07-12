Экономика
ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублейRambler News Service 06:29
Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд руб. и станет владельцем свыше 99,9% акций кредитной организации. Соответствующие изменения утверждены в план участия ЦБ по предупреждению банкротства банка, сообщил регулятор.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:12, Вашингтон
Наука
В желудке мелового микрораптора нашли новые виды ящериц
Обновлено в 14:02
Происшествия
Врачи могут спасти руку искалеченной в Ингушетии девочке
Врачи дают положительный прогноз по состоянию левой руки искалеченной в Ингушетии 7-летней девочки.
Обновлено 10 июля в 05:37
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
Обновлено вчера в 23:12
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии.
Обновлено в 16:42
Авто
В России состоялась премьера новой Mazda3
Только что в Москве завершилась премьера новой Mazda 3. Несмотря на рост популярности универсальных автомобилей в лице различного размера кроссоверов, востребованность городских хэтчбэков по-прежнему велика.
Обновлено в 11:50
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
В финале турнира швейцарец сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Они уже встречались в решающих матчах Уимблдона в 2014 и 2015 годах.
Обновлено в 14:43
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Здоровье
Тербунская больница получит новое оборудование
Врио главы региона Игорь Артамонов посетил Тербунский район. Рабочая поездка руководителя области началась с визита в межрайонную больницу.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Пустоцвет на огурцах – что делать?
Вполне могут стать причиной появления пустоцвета и неправильные поливы – несмотря на то, что огурцы достаточно влаголюбивы, поливать их нужно правильно.
Обновлено в 10:00
Здоровье
В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия
На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено в 14:42
Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко Таннане
Нападающий «Сент-Этьена» и сборной Марокко Уссама Таннане продолжит карьеру в «Витессе».
Обновлено в 14:28
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Суд заключил в СИЗО замглавы Пенсионного фонда России Иванова
Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, заподозренного в получении взяток на сумму 4 млн 400 тысяч рублей.
Обновлено в 07:03