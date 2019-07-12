Экономика

ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублейRambler News Service 06:29

Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд руб. и станет владельцем свыше 99,9% акций кредитной организации. Соответствующие изменения утверждены в план участия ЦБ по предупреждению банкротства банка, сообщил регулятор.
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ЦБ вольет в санированный МИнБанк почти 130 млрд руб

РБК09:13

ЦБ докапитализирует МИнБанк и Вокбанк и станет их владельцем

Банки.ру06:42

Банк России докапитализирует МИнБанк и Вокбанк

News.ru08:02

ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублей

Ведомости07:59

ЦБ выделит почти 129 млрд рублей на докапитализацию Московского индустриального банка

Интерфакс08:17

ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей

ТАСС06:34

ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублей

Rambler News Service06:29
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:12, Вашингтон
Наука

В желудке мелового микрораптора нашли новые виды ящериц

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Врачи могут спасти руку искалеченной в Ингушетии девочке

Врачи дают положительный прогноз по состоянию левой руки искалеченной в Ингушетии 7-летней девочки.
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Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

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Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Происшествия

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Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
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Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

Обновлено вчера в 23:12
Политика

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Обновлено в 14:31
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии.
Обновлено в 16:42
Авто

В России состоялась премьера новой Mazda3

Только что в Москве завершилась премьера новой Mazda 3. Несмотря на рост популярности универсальных автомобилей в лице различного размера кроссоверов, востребованность городских хэтчбэков по-прежнему велика.
Обновлено в 11:50
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В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

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Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

В финале турнира швейцарец сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Они уже встречались в решающих матчах Уимблдона в 2014 и 2015 годах.
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Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

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Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
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Тербунская больница получит новое оборудование

Врио главы региона Игорь Артамонов посетил Тербунский район. Рабочая поездка руководителя области началась с визита в межрайонную больницу.
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Пустоцвет на огурцах – что делать?

Вполне могут стать причиной появления пустоцвета и неправильные поливы – несмотря на то, что огурцы достаточно влаголюбивы, поливать их нужно правильно.
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В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан

Обновлено в 16:10
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
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На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа

Обновлено в 14:42
Футбол

«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко Таннане

Нападающий «Сент-Этьена» и сборной Марокко Уссама Таннане продолжит карьеру в «Витессе».
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
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Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
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У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
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Суд заключил в СИЗО замглавы Пенсионного фонда России Иванова

Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, заподозренного в получении взяток на сумму 4 млн 400 тысяч рублей.
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