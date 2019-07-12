Экономика
ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублейВедомости вчера в 07:59
ЦБ направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил ЦБ в пятницу, 12 июля. На эти средства регулятор выкупит допэмиссию акций банка, после чего ему будет принадлежать 99,99% его капитала.
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ЦБ выделит почти 129 млрд рублей на докапитализацию Московского индустриального банка
Интерфаксвчера в 08:17
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
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