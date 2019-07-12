Экономика

ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублейВедомости 07:59

ЦБ направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил ЦБ в пятницу, 12 июля. На эти средства регулятор выкупит допэмиссию акций банка, после чего ему будет принадлежать 99,99% его капитала.
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Цена спасения Минбанка превзошла ожидания

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ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей

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Обновлено в 09:06
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Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.
Обновлено в 07:11
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ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России

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Обновлено вчера в 20:26
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Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
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По информации Haber7, «быки» изначально предложили за 25-летнего хавбека 7 млн евро, но клуб из Стамбула сумел договориться о продаже Зайца за 8 млн.
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Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
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В воду возле Керчи слили зловонную массу

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