Экономика
ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублейВедомости 07:59
ЦБ направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил ЦБ в пятницу, 12 июля. На эти средства регулятор выкупит допэмиссию акций банка, после чего ему будет принадлежать 99,99% его капитала.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:27, Вашингтон
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В воду возле Керчи слили зловонную массу
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