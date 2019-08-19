Финансы
Центробанк повысил курс доллара и евроРязанский городской сайт 08:48
На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
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Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Здоровье
Употребление манго поможет человеку вылечить заболевания печени
Как утверждают медики, употребление манго поможет человеку вылечить заболевания печени. Фрукт также богат клетчаткой и витаминами.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Сын и муж утонули на глазах у француженки в Испании
Жуткая трагедия произошла в городе Жирона в Испании. Там на глазах у женщины погибли ее четырехлетний сын и 29-летний супруг.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено 17 августа в 04:57
Политика
Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке
Супруга французского лидера Эммануэля Макрона, Брижит, несмотря на травму руки, встретила президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с главой Франции.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
«Татушка» Лена Катина разводится с мужем-иностранцем после 6 лет брака
О расставании рассказали друзья пары. 34-летняя экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем-словенцем, сообщает «СтарХит» .
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Единоборства
У Нурмагомедова осталось два боя по контракту с UFC
У российского бойца, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова осталось два поединка по контракту с организацией, сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:57
Политика
Зеленский просит Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-33 годов актом "геноцида украинского народа", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:05
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Политика
Апелляция экологов против «Северного потока — 2» отклонена в Финляндии
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает Yle.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог
Обновлено в 11:07
Технологии
Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн
Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Общество
Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе
Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».
Обновлено 17 августа в 20:27
Происшествия
Еще пять человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области
Количество отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области увеличилось на пять человек, 19 августа сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения области.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 01:54
Футбол
Тина Канделаки – о платном показе дерби: Клубам эти деньги важны для дальнейшего развития
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки объяснила, почему матч шестого тура премьер-лиги между Спартаком и ЦСКА не транслируется в свободном доступе.
Обновлено в 14:00
Игры
Google Stadia получил Cyberpunk 2077 и Orcs Must Die! 3
Пользователей Google Stadia ждёт Cyberpunk 2077, следующая игра студии CD PROJEKT RED.
Обновлено в 13:44
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Футбол
Ибрагимович предстал в образе героя мультсериала «Симпсоны»
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в своём «твиттере» картинку, где он изображён в образе героя мультсериала «Симпсоны».
Обновлено в 11:52
Экономика
Власти отложили строительство моста через Волгу в Шигонском районе
Самарская область не подписала контракт с компанией «Обход Тольятти», которая остается единственным претендентом на заключение концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в Шигонском районе.
Обновлено в 11:11
Футбол
Руни жестко раскритиковал работу судей в матче MLS
Обновлено в 07:52