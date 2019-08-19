Финансы

Центробанк повысил курс доллара и евроРязанский городской сайт 08:48

На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
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ЦБ вновь повысил курс доллара и евро

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