Финансы
Центробанк повысил курс доллара и евроРязанский городской сайт 08:48
На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Политика
Переговоры Путина и Макрона продолжались более 3,5 часа
Как передаёт РИА Новости, они продолжались более 3,5 часа. Сообщается, что после встречи начался рабочий ужин.
Обновлено в 15:05
Экономика
Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Обновлено в 16:32
Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Космос
Конспирологи снова бьют тревогу из-за планеты Нибиру
Конспирологи снова бьют тревогу и утверждают, что планета Нибиру уничтожит Землю в конце августа.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Стало известно, сколько вооружения и техники получили ВСУ за 5 лет
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, сколько вооружения и техники получили Вооруженные силы Украины за 5 лет.
Обновлено в 14:37
Футбол
Джикия: 4 матча за 11 дней — тяжело, но в этом есть свой кайф
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Премьер Дании заявила об абсурдности идеи Трампа о покупке Гренландии
Премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента Дональда Трампа о покупке Гренландии абсурдной, заявив, что остров не продается.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Авто
Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей
Российский бренд представительских автомобилей Aurus совсем скоро приступит к официальным продажам двух моделей – седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по просьбе США
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер Grace 1 по просьбе властей США.
Обновлено вчера в 14:32
Космос
Вот кайф от алкоголя в космосе!
Если будущие астронавты-любители получат возможность насладиться игристыми напитками, это будет не первый случай употребления алкоголя в космосе.
Обновлено в 00:21
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Инфицированное мясо вызвало вспышку листериоза в Испании
Больные находятся на юге страны, в автономном сообществе Андалусия. Причиной их нездоровья стал рулет La Mecha из мяса.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Роналду заплатил крупную сумму обвинившей его в изнасиловании модели
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался в том, что заплатил $375 тыс. американской модели Кэтрин Майорге, передает TMZ.
Обновлено в 16:34
Политика
Запрет США на поездки в КНДР продлен на год
Граждане США не смогут посещать Северную Корею до 31 августа 2020 года из-за риска ареста и длительного содержания под стражей.
Обновлено в 15:51
Здоровье
Генпрокуратура насчитала в колониях 61,5 тысячи ВИЧ-инфицированных
В российских тюрьмах находятся 61,5 тысячи ВИЧ-положительных заключенных.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Аугсбург» подписал Лихтштайнера
«Аугсбург» на официальном сайте объявил о подписании швейцарского защитника Штефана Лихтштайнера.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали об испытанной в США ракете
Испытанная в США крылатая ракета была вариантом «Томагавка», передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Роберта Карвера.
Обновлено в 15:46
Кино
Режиссёр фильма «Бык» рассказал о новых проектах
Обновлено в 14:44
Происшествия
На химзаводе в подмосковной Балашихе произошел пожар
«Интерфаксу» в МЧС добавили, что возгорание произошло на химзаводе в цехе по производству кремниевых смол.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты
Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Экс-супруг Екатерины Климовой женится на Елене Бирюковой
Произошло это благодаря Екатерине Климовой . Сейчас Бирюкова поддерживает хорошие отношения с экс-супругой жениха.
Обновлено в 05:15
Футбол
Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50