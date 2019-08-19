Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евроРБК 07:33
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
Обновлено в 12:08
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.
Обновлено в 14:56
Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 13:23
Политика
Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Барселона» хочет арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа
Обновлено в 15:10
Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Технологии
Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн
Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Общество
В Каталонии обнаружили новый вид грибов
Учёные в Каталонии нашли новый вид грибов, которые растут в основном на песке, пишет РИА Новости.
Обновлено в 10:59
Киберспорт
Новая игра Кодзимы, геймплеи и олдскульная приставка. Что покажут на выставке Gamescom 2019
19 августа в Кельне пройдет церемония открытия крупнейшей в Европе выставки игр Gamescom 2019.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Футбол
Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
Баскетбол
У Блатта диагностировали рассеянный склероз
Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет.
Обновлено в 09:50
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мэн»
Обновлено в 06:08
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
В России могут ввести наказания за продажу военной формы
В России предложили штрафовать за продажу военного обмундирования тем, кто не имеет права его носить.
Обновлено в 04:38