Финансы

ЦБ вновь повысил курс доллара и евроРБК 07:33

Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
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