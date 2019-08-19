Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евроРБК 07:33
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата «Большой восьмерки».
Обновлено в 12:40
Футбол
Руни жестко раскритиковал работу судей в матче MLS
Обновлено в 07:52
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Здоровье
Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 15:00
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Киберспорт
Авторы Gears 5 показали сюжетный трейлер
Студия The Coalition в рамках церемонии открытия gamescom 2019 представила новый сюжетный трейлер экшена от третьего лица Gears 5.
Обновлено в 14:09
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Космос
NASA оборудовало марсоход «Марс-2020» новыми инструментами
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Религия
На Алтае леса с вертолёта окропили святой водой для борьбы с пожарами
Священнослужитель окропил святой водой леса в связи с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Сарри диагностировали пневмонию
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, у 60-летнего специалиста диагностирована пневмония.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Корсунский рассказал, чем США и Украина могут быть полезны друг другу
Директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский выразил мнение, что США и его страна могут быть полезны друг другу, однако для этого Киеву необходимо составить список из таких пунктов.
Обновлено в 10:40
Общество
Москвичей ожидает жара до 30 градусов
По словам специалиста, тепло в Москве связано с "отрогом" высокого давления, который обеспечивает приток теплых воздушных масс.
Обновлено в 04:45
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше.
Обновлено в 15:20
Общество
Петербургские археологи нашли на берегу Дона древние артефакты
На берегу Дона петербургские археологи нашли древние артефакты. Как утверждают исследователи, им свыше 8000 лет.
Обновлено в 06:00
Наука
Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев
Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Что делать, если у вас обнаружили рак – 5 основных шагов
Если врач отправляет вас сдавать анализы и проходить тесты, делайте это как можно быстрее.
Обновлено в 15:09