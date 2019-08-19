Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евроРБК 07:33
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в России
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин
Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Футбол
Антон Шунин: «Понсе позвонил и извинился. Никаких обид нет»
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения за грубую игру в матче четвертого тура РПЛ между командами (0:0). — Никаких обид на Понсе за эпизод с фолом нет.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Экономика
Qiwi допустил продажу Рокетбанка
Платежный сервис Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, сообщается в квартальном отчете Qiwi по МСФО.
Обновлено в 09:24
Футбол
ЦСКА включил 15-летнего вратаря в заявку на дерби со «Спартаком»
ЦСКА включил 15-летнего голкипера Влада Торопа в заявку команды на матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».
Обновлено в 12:11
Футбол
Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц
Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО), но начиная с определенной высоты абсолютной защиты от птиц быть не может, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Обновлено в 11:04
Политика
Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику
Обновлено в 04:54
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Здоровье
В России увеличилось количество больных гастритом
За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено в 04:06
Экономика
Опубликован рейтинг регионов России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина для населения составило 926 литров.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
К 80-летию сражения на реке Халхин-Гол
Обновлено в 12:24
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Политика
Болгария приняла заявку Росатома на участие в проекте АЭС «Белене»
Госкорпорация «Росатом» подала заявку на участие в проекте строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 05:50
Общество
Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла
Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.
Обновлено в 04:43
Политика
Брижит Макрон, несмотря на травму, встретилась с Путиным
Путин пришёл на встречу с букетом цветов, который подарил супруге президента Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:16
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива в Крым
Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya за поставки топлива в Крым.
Обновлено в 09:37
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Футбол
Болельщики отправят открытки Черчесову перед матчем молодежных сборных Россия - Сербия
Болельщики в Саранске смогут отправить перед отборочным матчем чемпионата Европы 2021 года по футболу среди молодежных команд между сборными России и Сербии открытку главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову.
Обновлено в 11:16