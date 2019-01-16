Финансы
ЦБ видит варианты диверсификации золотовалютных резервовТАСС 07:13
Банк России видит варианты диверсификации резервов, в том числе за счет увеличения доли юаня, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме.
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Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересный, в каких-то других сценариях другие валюты более интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации разных сценариев.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнтерфакс 07:10
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