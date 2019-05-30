ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотекиТАСС вчера в 11:03

По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.

Политика Лавров прокомментировал последние события в Косово Власти Косово "отбились от рук" и их действия в отношении российского сотрудника миссии ООН неприемлемы, заявил в пятницу журналистам в Токио глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Пенсионеров чаще всего берут на работу на производственные предприятия Производственные предприятия охотнее всех берет на работу пенсионеров: каждая вторая организация рассматривает возрастных кандидатов на общих условиях.

Армия и оружие Шесть батальонов ВДВ перевооружили на новейшую бронетехнику Командование Воздушно-десантных войск (ВДВ) подвело итоги деятельности и боевой учебы в зимнем периоде обучения с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года.

Общество Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

Происшествия МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Армия и оружие Корабль ВМС США вошел в Балтийское море В акваторию Балтийского моря вошел командно-штабной корабль Mount Whitney американских военно-морских сил (ВМС).

Политика Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.

Политика Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.

Спорт Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.

Футбол Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.

Армия и оружие Новые украинские десантные катера оказались тихоходными Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.

Общество В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары Россиянам рассказали о возможности сокращения рабочего дня из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА Новости.

Экономика Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.

Финансы ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.

Финансы По рублю ударит обвал цен на нефть Укрепление рубля было недолгим поскольку на торгах в Европе цена на нефть развернулась вниз и по ионам дня обрушилась на 4,6%, $66,30.

Наука Трансгенный гриб быстро уничтожает малярийных комаров В аналогичных экспериментах в лаборатории ученые обнаружили, что самки, зараженные трансгенным грибом, отложили всего 26 яиц, только три из которых развились во взрослых, тогда как неинфицированные самки отложили 139 яиц, что привело к 74 взрослым.

Политика Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

Политика У Зеленского анонсировали возможный телефонный разговор с Путиным В Администрации Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не исключают возможности телефонных переговоров Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Общество Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Технологии В работе Snapchat по всему миру произошел сбой Как сообщает сервис Downdetector, в ночь с 30 на 31 мая в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat произошел сбой.