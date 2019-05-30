Финансы

ЦБ видит риск «кредитной спирали» в ипотекеВедомости 12:21

Долги в ипотеке растут быстро, констатирует ЦБ: с 1 октября 2018 г. по 1 апреля 2019 г. – на 24,7%. Наиболее рисковыми ЦБ считает ипотечные кредиты с первым взносом менее 20%, поэтому с 1 января ЦБ ввел повышенные коэффициенты риска для таких кредитов, что оказывает давление на капитал банков.
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ЦБ видит риск «кредитной спирали» в ипотеке

Ведомости12:21

ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки

ТАСС11:03

ЦБ РФ видит риски образования «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости

ПРАЙМ11:11

ЦБ предупредил о риске «кредитной спирали» в России

Банки.ру11:05

Динамика доходов населения несет риски для ипотеки с низким первоначальным взносом - ЦБ

Интерфакс11:13

ЦБ отметил риски быстрого роста ипотечных кредитов и микрокредитования

Вести.Финанс13:49
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