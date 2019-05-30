Финансы

ЦБ видит риск «кредитной спирали» в ипотекеВедомости 12:21

Долги в ипотеке растут быстро, констатирует ЦБ: с 1 октября 2018 г. по 1 апреля 2019 г. – на 24,7%. Наиболее рисковыми ЦБ считает ипотечные кредиты с первым взносом менее 20%, поэтому с 1 января ЦБ ввел повышенные коэффициенты риска для таких кредитов, что оказывает давление на капитал банков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ видит риск «кредитной спирали» в ипотеке

Ведомости12:21

Динамика доходов населения несет риски для ипотеки с низким первоначальным взносом - ЦБ

Интерфакс11:13

ЦБ предупредил о риске «кредитной спирали» в России

Банки.ру11:05

ЦБ РФ видит риски образования «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости

ПРАЙМ11:11

ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки

ТАСС11:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые подразумевают продление амнистии капиталов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes

Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes.
Обновлено в 09:07
Технологии

Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Технологии

«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Политика

Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Столкновение кораблей в Будапеште: и здесь найден украинский след

Капитаном речного теплохода Viking Sygin, который поздним вечером 29 мая столкнулся с прогулочным теплоходом «Русалка» в Будапеште, является гражданин Украины.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне

Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.
Обновлено в 09:43
Технологии

Американцы представили водородное аэротакси

Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье

Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Прокурор требует отправить в психбольницу обвиняемого в подготовке теракта курсанта военной академии

В Московском окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу 20-летнего курсанта петербургской Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту.
Обновлено в 11:00
Политика

Россиянка Татьяна Валовая возглавит офис ООН в Женеве

Гражданка России Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Политика

В Киеве инициировали санкции против России за раскопки в Крыму

Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений в связи с «незаконными археологическими раскопками» в Крыму.
Обновлено в 11:36
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Политика

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

В качестве примеров в релизе приводятся такие слова, как «поэтка», «членкиня» и «критикесса».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

На Прудбое продемонстрировали новейший военный тягач

На полигоне Прудбой в рамках учено-методического сбора с руководящим составом техобеспечения автобронетанковых служб, органов материально-технического обеспечения ВС РФ впервые продемонстрировали новейший военный тягач, сообщил ИА «Новый день» начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 03:14
Политика

Трамп заявил, что ему нравятся сторонники Brexit — Джонсон и Фарадж

Президент США Дональд Трамп заявил, что он симпатизирует британским политикам Борису Джонсону и Найджелу Фараджу, которые являются ведущими сторонниками выхода Соединённого королевства из Европепйского союза.
Обновлено в 11:00
Культура

Собчак получит прайм-тайм на Первом канале, потеснив Урганта и Познера

Обновлено в 09:26
Политика

Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что Париж и Берлин поддерживают приоритеты Киева.
Обновлено в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное