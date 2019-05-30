Финансы
ЦБ видит риск «кредитной спирали» в ипотекеВедомости 12:21
Долги в ипотеке растут быстро, констатирует ЦБ: с 1 октября 2018 г. по 1 апреля 2019 г. – на 24,7%. Наиболее рисковыми ЦБ считает ипотечные кредиты с первым взносом менее 20%, поэтому с 1 января ЦБ ввел повышенные коэффициенты риска для таких кредитов, что оказывает давление на капитал банков.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
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