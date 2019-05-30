Недвижимость
ЦБ видит риск «кредитной спирали» в ипотекеВедомости вчера в 12:21
Долги в ипотеке растут быстро, констатирует ЦБ: с 1 октября 2018 г. по 1 апреля 2019 г. – на 24,7%. Наиболее рисковыми ЦБ считает ипотечные кредиты с первым взносом менее 20%, поэтому с 1 января ЦБ ввел повышенные коэффициенты риска для таких кредитов, что оказывает давление на капитал банков.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников
Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
В Подмосковье полиция обезвредила банду «сладкоежек-кофеманов»
Первое преступление банды было совершено в Наро-Фоминске.
Обновлено в 01:05
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
Названо худшее «птичье молоко»
По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».
Обновлено в 01:16
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Киевский таксист поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Киевский таксист рассказал, как пару раз подвозил Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
В Кремле объяснили бедность в России
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тыс. рублей
Каждая роженица в России при выписке должна получать от властей региона подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тыс. рублей, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Бузова вернет куртку за 300 тысяч рублей пожаловавшемуся на нее бренду
Звезда выразила готовность вернуть куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч рублей, а деньги потратить на благое дело.
Обновлено в 00:55
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Здоровье
В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция
Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Энергетика
В «Газпроме» раскрыли ответ Дании на решение по «Северному потоку-2»
Даже если произойдет сдвиг сроков строительства, то незначительный. На Украине раскрыли "правду" про "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио Конте
Обновлено в 00:38
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская надела экстремальное мини
Певица показала ноги во всей красе. О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники.
Обновлено в 01:00
Политика
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов
Обновлено в 00:55
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Лига арабских государств выступила против Ирана
Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории.
Обновлено вчера в 23:32
Спорт
Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Швеции
Серебряная медаль досталась украинке Юлии Левченко, бронзу взяла шведка Эрика Кинси Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, с первой попытки она взяла высоту 1,92 метра, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Новогодние каникулы в 2020 году станут короче
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56