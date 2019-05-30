Финансы

ЦБ видит риск «кредитной спирали» в ипотекеВедомости 12:21

Долги в ипотеке растут быстро, констатирует ЦБ: с 1 октября 2018 г. по 1 апреля 2019 г. – на 24,7%. Наиболее рисковыми ЦБ считает ипотечные кредиты с первым взносом менее 20%, поэтому с 1 января ЦБ ввел повышенные коэффициенты риска для таких кредитов, что оказывает давление на капитал банков.
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Спрос на ипотеку взвинтил цены на жильё

Deita.ru21:43

ЦБ увидел риски кредитной спирали на рынке ипотеки

Ведомости17:03

Динамика доходов населения несет риски для ипотеки с низким первоначальным взносом - ЦБ

Интерфакс11:13

ЦБ отметил риски быстрого роста ипотечных кредитов и микрокредитования

Вести.Финанс13:49

ЦБ РФ видит риски образования «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости

ПРАЙМ11:11

ЦБ предупредил о риске «кредитной спирали» в России

Банки.ру11:05

ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки

ТАСС11:03
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«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

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В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
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Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
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Сразу несколько законов и постановлений вступят в силу с 1 июня.
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Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
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Шоу-бизнес

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки

Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
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Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено в 18:07
Авто

Составлен рейтинг лучших автомобилей для летней жары

Осмотрев сотни тысяч машин, эксперты сервиса CarPrice назвали лучшие автомобили для летней жары.
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На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей

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Обновлено в 18:20
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие

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Сегодня, 29 мая в Комсомольске-на-Амуре впервые представили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57.
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Китай перестал покупать сою в США

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Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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Роскосмос официально объявил о завершении проекта «Спектр-Р»

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Гиганты итальянского бизнеса, в том числе Eni и Enel, приедут на ПМЭФ – Фаллико

Топ-менеджеры крупнейших итальянских компаний, среди которых Eni, Enel и Pirelli, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.
Обновлено в 20:20
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Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
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Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
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Обновлено в 13:32
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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Государственная дума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в состоянии опьянения и повлёкшие травмы или гибель людей.
Обновлено в 08:04
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Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки

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Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией

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