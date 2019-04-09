ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 годуТАСС вчера в 06:09

Банк России видит предпосылки для роста экономики РФ в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 году

Общество В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.

Футбол ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы» Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.

Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Происшествия В Подмосковье задержали преступников, похищавших людей Как сообщили в областном управлении МВД, задержаны трое подозреваемых, в том числе неоднократно судимый лидер группировки, «вор в законе» Казбек Рыжий.

Политика Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Путешествия Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.

Экономика Чистый отток капитала из России вырос на 1,6% Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ.

Транспорт Запуск трассы Москва—Петербург может состояться до 29 сентября В настоящее время подрядчик ведет работы на 7-м и 8-м участках трассы.

Энергетика «Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2» «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.

Происшествия В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.

Экономика Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум Число неблагонадежных компаний снизилось до 4,7 процента от общего количества зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц.

Политика «Лаборатория Касперского» накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Происшествия В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.

Происшествия В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.

Гаджеты Для российских военных сделали телефон без камеры в честь благоверного князя Российский производитель люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил кнопочный Tsar-телефон в честь благоверного князя Александра Невского.