Экономика
ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 годуТАСС вчера в 06:09
Банк России видит предпосылки для роста экономики РФ в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Рост ВВП РФ в этом году может превысить правительственный прогноз в 1,3% - Юдаева
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