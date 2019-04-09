Экономика

ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 годуТАСС вчера в 06:09

Банк России видит предпосылки для роста экономики РФ в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 году

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Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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