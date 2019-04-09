Экономика
ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 годуТАСС 06:09
Банк России видит предпосылки для роста экономики РФ в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Московский Комсомолец09:11
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