Экономика
ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 годуТАСС 06:09
Банк России видит предпосылки для роста экономики РФ в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
Обновлено в 13:36
Экономика
Медведев утвердил ЦРПТ в качестве оператора маркировки товаров
Единая национальная система отслеживания товаров призвана бороться с контрафактной продукцией Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым дочерняя структура Центра развития перспективных технологий, оператор ЦРПТ, назначен оператором информационной системы мониторинга за оборотом товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева
Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Гаджеты
Huawei представит новые смартфон и ноутбук Honor через неделю
Мероприятие пройдёт 17 апреля в Пекине. На нём будет представлен смартфон Honor 20i, а также новый ноутбук MagicBook 2019.
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Кино
Георгия Данелию проводили в последний путь громкими аплодисментами
Советского режиссёра Георгия Данелию проводили в последний путь громкими аплодисментами.
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Хоккей
Премьер-министр Швеции допустил появление шведского клуба в КХЛ
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что надеется на появление в КХЛ шведского клуба.
Обновлено в 14:06
Технологии
Миллионы пользователей майнят криптовалюту VK Coin
Обновлено 07 апреля в 10:09
Технологии
Программа Build UP привлекла более 600 технологических стартапов
Акселерационная программа Build UP - первый на российском рынке проект по поиску современных технологий и внедрению их в производство - завершила прием заявок на участие.
Обновлено в 08:45
Футбол
Льорис отбил удар Агуэро с пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов
Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отбил пенальти в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Обновлено в 15:28
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Общество
Режиссера Серебренникова отпустили под подписку о невыезде
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено в 10:29
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным украинцем
Президент Украины Пётр Порошенко считает себя русскоязычным украинцем.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Гаджеты
Представлены новые процессоры для смартфонов
Усовершенствованиям подверглись сигнальный процессор (DSP), а также блок обработки сигнала с камер (ISP) — он теперь поддерживает до двух модулей разрешением 16 МП.
Обновлено в 15:42
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
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Шоу-бизнес
Эмилия Кларк поделилась снимками из больницы после инсульта
В недавней колонке The New York Times Эмилия Кларк рассказала о том, что в период съемок «Игры престолов» пережила две операции на головном мозге.
Обновлено в 14:13
Футбол
«Ним» на своем поле обыграл «Ренн»
В составе хозяев забитыми мячами отметились Рено Рипар, Денис Буанга и Антонен Бобишон.
Обновлено в 15:10
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья
Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдачу кредитов под залог жилья.
Обновлено в 07:39
Политика
Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»
Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Музыка
Едущего на «Евровидение» Лазарева упрекнули за молодые таланты
Обновлено в 14:30
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ЦСКА в третий раз вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:51
Происшествия
Мажор на Mercedes специально сбил курсанта в Воронеже
Обновлено в 15:50
Политика
«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста
Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено в 14:06
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов.
Обновлено в 01:45
Футбол
Балотелли грозит дисквалификация за удар соперника
"Марсель" 5 апреля уступил на выезде "Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции - 0:2. Защитник хозяев Пабло был удален на 82-й минуте матча после того, как нарушил правила против Балотелли.
Обновлено в 16:16