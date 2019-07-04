Экономика

ЦБ видит потенциал для снижения ставок по ипотечным кредитамБанки.ру 08:07

«На наш взгляд, ставки будут снижаться, если будем сохранять макроэкономическую стабильность», — подчеркнула она.
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Набиуллина: Снижение ставок по ипотеке возможно при снижении до 4% уровня текущей инфляции

Невские Новости17:57

Названы условия снижения ставок по ипотеке

Lenta.ru10:05

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

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Набиуллина: есть потенциал для снижения ипотечной ставки в России

Комсомольская правда08:16

ЦБ видит потенциал для снижения ставок по ипотечным кредитам

Банки.ру08:07

Набиуллина: ставки по ипотеке снизятся до 7-8% при стабильной инфляции в 4%

РИА Новости09:23

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

ТАСС07:48
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Политика

Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний

Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.
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Росконтроль назвал марки худшего кофе

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ГОСТ увеличения разрешенной скорости машин до 130 км/ч могут принять в конце 2019 года

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Появилось видео задержания иранского танкера

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Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
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Общество

Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним

Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Происшествия

Сибирские ученые «препарируют» итальянский вулкан Стромболи

Обновлено в 06:01
Футбол

«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом 27 октября и 1 марта

"Барселона" и "Реал" между собой сыграют осенью и весной. В Каталонии встреча пройдет 27 октября, а в Мадриде команды сойдутся 1 марта.
Обновлено в 09:46
Футбол

Дуглас Сантос рассказал о своих планах в «Зените»

Обновлено в 16:38
Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

Извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии – Ключевского началось на Камчатке, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:07
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
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Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
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Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
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В Сети появилась флеш-игра о походе Маккартни на вечеринку Tyga

Сюжет игры основан на истории 2016 года, когда Пол Маккартни после получения своей 16-й премии «Грэмми» не смог пройти фейсконтроль на вечеринку, организованную рэпером Tyga.
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Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

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В Минздраве объяснили просьбу купить самолет Falcon 7X

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Общество

Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
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Футбол

ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро

Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
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Умерла ветеран диссидентского движения СССР Мальва Ланда

Обновлено в 06:47
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
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Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
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Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
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В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
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Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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