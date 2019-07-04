Экономика
ЦБ видит потенциал для снижения ставок по ипотечным кредитамБанки.ру 08:07
«На наш взгляд, ставки будут снижаться, если будем сохранять макроэкономическую стабильность», — подчеркнула она.
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Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок
Будущее России. Национальные проекты07:48
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Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.
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Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате
Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
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Общество
Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним
Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
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В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
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Футбол
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"Барселона" и "Реал" между собой сыграют осенью и весной. В Каталонии встреча пройдет 27 октября, а в Мадриде команды сойдутся 1 марта.
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Обновлено в 16:38
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Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
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Извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии – Ключевского началось на Камчатке, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Обновлено в 17:05
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Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой
Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
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Музыка
В Сети появилась флеш-игра о походе Маккартни на вечеринку Tyga
Сюжет игры основан на истории 2016 года, когда Пол Маккартни после получения своей 16-й премии «Грэмми» не смог пройти фейсконтроль на вечеринку, организованную рэпером Tyga.
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Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
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Политика
В Минздраве объяснили просьбу купить самолет Falcon 7X
Обновлено в 15:23
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
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ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро
Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
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Умерла ветеран диссидентского движения СССР Мальва Ланда
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Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
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Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
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В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
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Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
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