Экономика
Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставокТАСС вчера в 07:48
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок. Такое мнение она высказала журналистам на Международном финансовом конгрессе.
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Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:48
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Здоровье
Сиамские близнецы с одним сердцем на двоих родились в Индии
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
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Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
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Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
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Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
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Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Генпрокуратура Украины попросила арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:07
Общество
Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов
Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Экономика
Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Общество
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала мятежом протесты в Тбилиси
Генпрокуратура Грузии считает попыткой мятежа протесты у здания парламента в Тбилиси, произошедшие 20 июня.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе
На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после стрельбы в торговом центре Тюмени
Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовные дела в отношении 27-летнего мужчины, который днем, 3 июля, открыл стрельбу в ТЦ «Кристалл».
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Дочери Евгения Осина разделили права на его песни
Основную ценность представляют композиции исполнителя. Права на их исполнение перейдут к законной и внебрачной дочерям певца.
Обновлено в 00:30
Финансы
ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23%
Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:49
Спорт
Призёр двух Олимпиад получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками
Австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок за торговлю наркотиками.
Обновлено в 04:37
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых были Попов и Бубка.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00