Экономика

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставокТАСС вчера в 07:48

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок. Такое мнение она высказала журналистам на Международном финансовом конгрессе.
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Набиуллина рассказала, когда можно ожидать ипотеку под 7-8%

Пятый каналвчера в 18:10

Названы условия снижения ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 10:05

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

ТАССвчера в 07:48

Набиуллина: есть потенциал для снижения ипотечной ставки в России

Комсомольская правдавчера в 08:16

ЦБ видит потенциал для снижения ставок по ипотечным кредитам

Банки.рувчера в 08:07

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:48

Набиуллина: ставки по ипотеке снизятся до 7-8% при стабильной инфляции в 4%

РИА Новостивчера в 09:23
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
Здоровье

Сиамские близнецы с одним сердцем на двоих родились в Индии

Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол

Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота

Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Генпрокуратура Украины попросила арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:07
Общество

Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов

Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Экономика

Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Общество

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом протесты в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии считает попыткой мятежа протесты у здания парламента в Тбилиси, произошедшие 20 июня.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Обновлено вчера в 22:42
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Общество

В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе

На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

В США назвали преимущества Ка-52 «Аллигатор» против AH-64 Apache

Обновлено в 04:01
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после стрельбы в торговом центре Тюмени

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовные дела в отношении 27-летнего мужчины, который днем, 3 июля, открыл стрельбу в ТЦ «Кристалл».
Обновлено в 04:49
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Санкт-Петербурге

Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Дочери Евгения Осина разделили права на его песни

Основную ценность представляют композиции исполнителя. Права на их исполнение перейдут к законной и внебрачной дочерям певца.
Обновлено в 00:30
Финансы

ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23%

Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:49
Спорт

Призёр двух Олимпиад получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками

Австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок за торговлю наркотиками.
Обновлено в 04:37
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых были Попов и Бубка.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки

Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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