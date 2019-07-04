Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок. Такое мнение она высказала журналистам на Международном финансовом конгрессе.

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

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