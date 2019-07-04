Экономика

ЦБ видит потенциал для снижения ставок по ипотечным кредитамБанки.ру 08:07

«На наш взгляд, ставки будут снижаться, если будем сохранять макроэкономическую стабильность», — подчеркнула она.
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Набиуллина: есть потенциал для снижения ипотечной ставки в России

Комсомольская правда08:16

Названы условия снижения ставок по ипотеке

Lenta.ru10:05

Набиуллина: ставки по ипотеке снизятся до 7-8% при стабильной инфляции в 4%

РИА Новости09:23

Ставки по кредитам на жилье в России уменьшатся

Авторадио11:48

ЦБ видит потенциал для снижения ставок по ипотечным кредитам

Банки.ру08:07

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

Будущее России. Национальные проекты07:48

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

ТАСС07:48
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Обновлено в 15:12
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Политика

ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 13:24
Кино

Том Холланд высказался по поводу ориентации Человека-паука

Звезда "Человека-паука: вдали от дома" сказал, что в следующем фильме будет не против идентифицировать своего персонажа как гея.
Обновлено в 06:40
Футбол

Сборная Перу в третий раз в истории вышла в финал Кубка Америки

Сборная выиграла два последних турнира. Перуанцы в третий раз в истории вышли в финал Кубка Америки.
Обновлено в 03:10
Здоровье

В Воронежской области резко выросла смертность от онкологии

В пример Татьяна Голикова привела Воронежскую область, где, по ее данным, в 2018 году рост смертности от онкологических заболеваний был на уровне 1,2%, а за первые четыре месяца этого года, после критики со стороны федеральных руководителей, составил уже 20%.
Обновлено в 00:50
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Общество

В России разработали плацкарт без «боковушек»

В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Политика

Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского

Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
Обновлено в 14:10
Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Происшествия

После смертельного салюта в Минске задержали россиян

Обновлено в 12:38
Футбол

Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи".
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика

Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции

Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

Обновлено в 10:39
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа

Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Политика

Россия предоставила временное убежище семье из Германии

Обновлено в 11:14
Политика

Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД

В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено в 07:09
Политика

Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Игры

Ovecooked можно бесплатно забрать в Epic Games Store, а через неделю — Torchlight

Бесплатная копия Overcooked в Epic Games Store Когда через неделю, 11 июля, закончится раздача Overcooked, ей на смену придёт оригинальная Torchlight от выходцев из Blizzard, которые, к сожалению, закрылись осенью 2017 года из-за очень слабых продаж Hob.
Обновлено в 11:15
Политика

Захарова назвала дело Вышинского «цирком и унижением»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело в отношении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского «цирком и унижением», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:26
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Задержанный противник храма впервые оправдан в Екатеринбурге

Обновлено в 13:18
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Здоровье

Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой

Обновлено в 10:09
Политика

Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю

Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.
Обновлено в 14:43
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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