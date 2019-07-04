Экономика
ЦБ видит потенциал для снижения ставок по ипотечным кредитамБанки.ру 08:07
«На наш взгляд, ставки будут снижаться, если будем сохранять макроэкономическую стабильность», — подчеркнула она.
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Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок
Будущее России. Национальные проекты07:48
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Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
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В пример Татьяна Голикова привела Воронежскую область, где, по ее данным, в 2018 году рост смертности от онкологических заболеваний был на уровне 1,2%, а за первые четыре месяца этого года, после критики со стороны федеральных руководителей, составил уже 20%.
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В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
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Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского
Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
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Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции
Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
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Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
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Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
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Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
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Россия предоставила временное убежище семье из Германии
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Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД
В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено в 07:09
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Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве
Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
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Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
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Ovecooked можно бесплатно забрать в Epic Games Store, а через неделю — Torchlight
Бесплатная копия Overcooked в Epic Games Store Когда через неделю, 11 июля, закончится раздача Overcooked, ей на смену придёт оригинальная Torchlight от выходцев из Blizzard, которые, к сожалению, закрылись осенью 2017 года из-за очень слабых продаж Hob.
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Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
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Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
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Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
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Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
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Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю
Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.
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