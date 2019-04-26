Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставкуВедомости 06:30

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне. В марте годовая инфляция прошла локальный пик (5,3%), а в апреле начала замедляться, пишет ЦБ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ОБОБЩЕНИЕ: ЦБ РФ дал сигнал на старт снижению ключевой ставки

ПРАЙМ14:46

Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

RT на русском13:17

Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Гарант07:04

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Ведомости06:30

Вероятность снижения ставки на заседании ЦБ РФ в июне существенно выросла

Finam.Ru10:55

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, но готов понизить

Росбалт06:46

Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

ТАССвчера в 04:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Общество

В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы

Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено в 08:16
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Футбол

Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
Обновлено в 13:53
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР — СЦКК

Обновлено в 06:07
Энергетика

Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:53
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика

Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной

Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
Обновлено в 13:20
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Путешествия

Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды

В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Обновлено вчера в 23:33
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено в 05:09
Музыка

Cranberries выпустили последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Здоровье

Названы причины рака легких у тех, кто никогда не курил

Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что сегодня одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии является рак легких у некурящих людей.
Обновлено в 09:52
Политика

Козак назвал срок восстановления работы нефтепровода «Дружба»

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал срок восстановления стабильной работы нефтепровода «Дружба». Она будет возобновлена в течение двух недель.
Обновлено в 13:05
Футбол

Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев этим летом может возглавить «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 13:37
Политика

Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США в сфере разведки

Кристофер Рэй, являющийся главой Федерального бюро расследований (ФБР) США, назвал Китай наибольшей угрозой для Америки в вопросах, связанных с получением и сохранением всевозможных видов информации, сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:49
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 14:28
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

В России невеста Джонни Деппа решила сама сыграть свадьбу

Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен стала известной благодаря статьям американских СМИ, в которых её называли невестой Джонни Деппа, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину

В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Происшествия

Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м

В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное