Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без измененийБанки.ру вчера в 06:30

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Ключевая ставка сохранена по просьбам трудящихся

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Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

ТАСС25 апреля в 04:55

Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

RT на русскомвчера в 13:17

Прогноз по инфляции на этот год Центробанк обновит на опорном заседании 14 июня

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ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

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Вероятность снижения ставки на заседании ЦБ РФ в июне существенно выросла

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ОБОБЩЕНИЕ: ЦБ РФ дал сигнал на старт снижению ключевой ставки

ПРАЙМвчера в 14:46
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Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Космос

Накроет Землю тенью: Уфологи спрогнозировали появление Нибиру 28 апреля

По мнению уфологов, воскресенье Нибиру накроет Землю тенью и ледники положат конец всей жизни на планете.
Обновлено в 02:16
Политика

Трамп предложил всеобщее ядерное разоружение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты хотят избавиться от ядерного оружия.
Обновлено 25 апреля в 22:27
Кино

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), вышла на свободу.
Обновлено в 01:53
Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Баскетбол

ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 17:34
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Происшествия

Двое погибли при падении самолета Як-18 в Хабаровском крае

Самолет Як-18 упал в Хабаровском крае, в результате погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили власти региона.
Обновлено в 02:30
Политика

Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Технологии

В OpenAI разработали нейросеть для создания музыки

Обновлено в 02:13
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

Кто «затягивает» США в конфликт с Тегераном, рассказал глава МИД Ирана

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф рассказал, кто именно "затягивает" США в конфликт с Ираном.
Обновлено в 01:21
Политика

Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США

Обновлено вчера в 11:12
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено вчера в 12:07
Здоровье

Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия

МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке

Обновлено вчера в 19:11
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Политика

Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
Авто

Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

Бэнкси заподозрили в создании граффити для экоактивистов в Лондоне

Обнаруженное в Лондоне в зоне протестов экоактивистов из Extinction Rebellion граффити могло принадлежать британскому художнику стрит-арта Бэнкси, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 20:59
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
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